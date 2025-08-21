Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец служил в СБУ

Der Spiegel писал о том, что подозреваемого в подрыве газопроводов «Северных поток» задержали в Италии – им является украинец Сергей К. Мужчину задержали в провинции Римини (Италия) в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», следует из заявления.



«РИА Новости» писали, что украинец сдался без сопротивления. Евродепутат от Австрии Гаральд Вилимски (от правой «Австрийской партии свободы») потребовал прекратить выплаты Украине до расследования подрывов «Северных потоков».