Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец служил в СБУ
Украинец, задержанный в Италии по делу о теракте на «Северных потоках», служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Предположительно, он возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским подразделением для установки взрывных устройств, с помощью которых была осуществлена диверсия на «Северных потоках».
Der Spiegel писал о том, что подозреваемого в подрыве газопроводов «Северных поток» задержали в Италии – им является украинец Сергей К. Мужчину задержали в провинции Римини (Италия) в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», следует из заявления.
«РИА Новости» писали, что украинец сдался без сопротивления. Евродепутат от Австрии Гаральд Вилимски (от правой «Австрийской партии свободы») потребовал прекратить выплаты Украине до расследования подрывов «Северных потоков».