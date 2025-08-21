Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Евродепутат призвал остановить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»

Ведомости

Евродепутат от Австрии Гаральд Вилимски (от правой «Австрийской партии свободы») потребовал прекратить выплаты Украине до расследования подрывов «Северных потоков».

«Пока на эти вопросы не будут даны окончательные ответы, ни одного евро больше не должно направляться на Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиваться полной прозрачности и требовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

21 августа в Италии задержали гражданин Украины Сергея К., подозреваемого в подрыве газопроводов «Северных поток». «РИА Новости» со ссылкой на итальянских карабинеров писало, что украинец сдался сам.

«Северные потоки» подорвали 26 сентября 2022 г. Повреждения получили две нитки «Северного потока», а также одна из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура РФ инициировала дело о теракте, но к расследованию Москву не допустили.

В августе 2024 г. The Wall Street Journal писала, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже попросил отменить операцию. Несмотря на это, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию, заявляла газета.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных