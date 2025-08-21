Евродепутат призвал остановить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Евродепутат от Австрии Гаральд Вилимски (от правой «Австрийской партии свободы») потребовал прекратить выплаты Украине до расследования подрывов «Северных потоков».
«Пока на эти вопросы не будут даны окончательные ответы, ни одного евро больше не должно направляться на Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиваться полной прозрачности и требовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
«Северные потоки» подорвали 26 сентября 2022 г. Повреждения получили две нитки «Северного потока», а также одна из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура РФ инициировала дело о теракте, но к расследованию Москву не допустили.
В августе 2024 г. The Wall Street Journal писала, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже попросил отменить операцию. Несмотря на это, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию, заявляла газета.