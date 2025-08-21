В Италии задержали подозреваемого в подрывах «Северных потоков»Им является гражданин Украины
Подозреваемого в подрыве газопроводов «Северных поток» задержали в Италии – им является украинец Сергей К. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ.
Мужчину задержали в провинции Римини (Италия) в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», следует из заявления.
26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока – 1», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.
До этого, летом 2022 г., прокачка газа по нему сначала снизилась, а затем была остановлена. Трубопровод был запущен в 2011–2012 гг., общие инвестиции в проект составили 7,4 млрд евро. Он предназначен для поставок газа из России в Германию и другие страны Европы по дну Балтийского моря. Он являлся основным каналом поставки российского газа в страны Евросоюза. В 2021 г., по данным Nord Stream, поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа.
14 августа 2024 г. The Wall Street Journal писала, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже попросил отменить операцию. Несмотря на это, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию.
Советник президента Украины Михаил Подоляк тогда отверг сообщение. По его словам, такая операция может быть осуществлена только при наличии «обширных технических и финансовых ресурсов».