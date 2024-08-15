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Подоляк отверг причастность Киева к взрывам на «Северных потоках»

Ведомости

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности своей страны к взрывам, которые повредили газопроводы «Северный поток», пишет Reuters.

«Подобный акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», – сказал Подоляк в письменном комментарии.

«Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке"», – сказал Подоляк, добавив, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от этих взрывов.

В августе стало известно, что Германия выдала ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности подозреваются три украинских дайвера – они могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 14 августа пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что один из подозреваемых в начале июля вернулся на Украину.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский. После одобрения глава украинского государства просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его. Предполагается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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