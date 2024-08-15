Захарова: Запад хочет снять с себя ответственность за подрывы «Северных потоков»
Германия начала активное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» спустя два года, поскольку Запад хочет снять с себя ответственность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям».
«Потому что задача Запада – снять ответственность с себя за теракт на "Северных потоках"», – сказала она, прокомментировав также публикацию The Wall Street Journal.
В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
В августе этого года стало известно, что Германия выдала ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности подозреваются три украинских дайвера – они могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 14 августа пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что один из подозреваемых в начале июля вернулся на Украину.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский. После одобрения глава государства просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его. Предполагается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г.