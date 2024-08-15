Захарова: Запад хочет снять с себя ответственность за подрывы «Северных потоков»

В августе этого года стало известно, что Германия выдала ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности подозреваются три украинских дайвера – они могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 14 августа пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что один из подозреваемых в начале июля вернулся на Украину.