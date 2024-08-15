Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: Запад хочет снять с себя ответственность за подрывы «Северных потоков»

Ведомости

Германия начала активное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» спустя два года, поскольку Запад хочет снять с себя ответственность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям».

«Потому что задача Запада – снять ответственность с себя за теракт на "Северных потоках"», – сказала она, прокомментировав также публикацию The Wall Street Journal.

В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.

В августе этого года стало известно, что Германия выдала ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности подозреваются три украинских дайвера – они могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 14 августа пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что один из подозреваемых в начале июля вернулся на Украину.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский. После одобрения глава государства просил отменить операцию, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его. Предполагается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных