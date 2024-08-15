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WSJ: план подрыва «Северных потоков» получил личное одобрение Зеленского

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Зеленский изначально одобрил план, по словам офицера и троих человек, знакомых с ним. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило президента Украины отменить операцию, он приказал остановиться, говорится в материале, однако экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его.

Отмечается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г. – в устной форме, чтобы не оставлять улик. По данным WSJ, предполагалось, что план реализуют несколько дайверов на яхте, в том числе женщина, чтобы происходящее выглядело просто прогулкой на воде. В спонсировании теракта должны были участвовать в том числе украинские предприниматели.

14 августа Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. В этот же день стало известно, что один из подозреваемых украинцев Владимир Ц. в начале июля уехал из Польши на Украину.

26 сентября 2022 г. «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в этом Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. Первые две страны не определили виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал молчание в странах Евросоюза о диверсии на газопроводах «Северный поток» актом капитуляции. По его словам, теракт мог быть совершен по указанию США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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