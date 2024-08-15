WSJ: план подрыва «Северных потоков» получил личное одобрение Зеленского

14 августа Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. В этот же день стало известно, что один из подозреваемых украинцев Владимир Ц. в начале июля уехал из Польши на Украину.