WSJ: план подрыва «Северных потоков» получил личное одобрение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Зеленский изначально одобрил план, по словам офицера и троих человек, знакомых с ним. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило президента Украины отменить операцию, он приказал остановиться, говорится в материале, однако экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал его.
Отмечается, что подрыв газопроводов начал обсуждаться украинскими чиновниками в мае 2022 г. – в устной форме, чтобы не оставлять улик. По данным WSJ, предполагалось, что план реализуют несколько дайверов на яхте, в том числе женщина, чтобы происходящее выглядело просто прогулкой на воде. В спонсировании теракта должны были участвовать в том числе украинские предприниматели.
14 августа Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. В этот же день стало известно, что один из подозреваемых украинцев Владимир Ц. в начале июля уехал из Польши на Украину.
26 сентября 2022 г. «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в этом Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. Первые две страны не определили виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.
27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал молчание в странах Евросоюза о диверсии на газопроводах «Северный поток» актом капитуляции. По его словам, теракт мог быть совершен по указанию США.