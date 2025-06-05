Мерц назвал «ошибкой» строительство газопровода «Северный поток – 2»

Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций трубопровод так и не заработал, хотя уже был заполнен газом и находился под давлением, а «Газпром» технически был готов начать прокачку. 26 сентября 2022 г. одна из двух ниток «Северного потока – 2», а также обе нитки «Северного потока» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Москва неоднократно заявляла о причастности к подрывам стран Запада.