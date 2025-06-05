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Мерц назвал «ошибкой» строительство газопровода «Северный поток – 2»

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома заявил, что решение прежних властей ФРГ о реализации проекта «Северного потока – 2» было «ошибкой», передает ТАСС.

5 июня газета The New York Times писала, что европейские чиновники обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь нарастить покупки российских энергоносителей. Такой расклад они видят особенно реальным, если конфликт на Украине будет урегулирован и Россия сблизится с США. Для увеличения поставок на европейских рынок нужно будет отремонтировать «Северные потоки» или же использовать уцелевшую после диверсий нитку.

28 мая Мерц уже высказывался против «Северного потока -2». Тогда он заявил, что власти Германии планируют сделать все, чтобы газопровод не был введен в эксплуатацию. До этого стало известно, что к работе над восстановлением газопровода могут подключиться американские бизнесмены.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций трубопровод так и не заработал, хотя уже был заполнен газом и находился под давлением, а «Газпром» технически был готов начать прокачку. 26 сентября 2022 г. одна из двух ниток «Северного потока – 2», а также обе нитки «Северного потока» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Москва неоднократно заявляла о причастности к подрывам стран Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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