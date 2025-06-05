Мерц назвал «ошибкой» строительство газопровода «Северный поток – 2»
Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома заявил, что решение прежних властей ФРГ о реализации проекта «Северного потока – 2» было «ошибкой», передает ТАСС.
5 июня газета The New York Times писала, что европейские чиновники обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь нарастить покупки российских энергоносителей. Такой расклад они видят особенно реальным, если конфликт на Украине будет урегулирован и Россия сблизится с США. Для увеличения поставок на европейских рынок нужно будет отремонтировать «Северные потоки» или же использовать уцелевшую после диверсий нитку.
28 мая Мерц уже высказывался против «Северного потока -2». Тогда он заявил, что власти Германии планируют сделать все, чтобы газопровод не был введен в эксплуатацию. До этого стало известно, что к работе над восстановлением газопровода могут подключиться американские бизнесмены.
Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций трубопровод так и не заработал, хотя уже был заполнен газом и находился под давлением, а «Газпром» технически был готов начать прокачку. 26 сентября 2022 г. одна из двух ниток «Северного потока – 2», а также обе нитки «Северного потока» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Москва неоднократно заявляла о причастности к подрывам стран Запада.