NYT: европейские чиновники обеспокоены возможными закупками энергоносителей РФ
Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на Украине закончится и Россия углубит сближение с США. Об этом сообщает The New York Times.
На фоне «геополитической борьбы», вызванной возобновлением отношений президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, будущее энергоснабжения Европы стало источником напряженности и уязвимости. Издание отметило, что лидеры в Берлине и Брюсселе в последние недели предпринимали маневры, чтобы исключить любую возможность новых поставок российского газа.
28 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии собираются сделать все, чтобы газопровод «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию.
Financial Times 23 мая сообщала, что Мерц поддерживает предложенные санкции Евросоюза на «Северные потоки», чтобы остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи. По данным газеты, сведения о стремлении российских и американских бизнесменов возобновить строительство газопроводов побудило канцлера ФРГ начать обсуждение того, как этого не допустить.
В тот же день Bloomberg писало, что Еврокомиссия должна начать консультации со странами – членами блока по вопросу введения рестрикций в отношении «Северного потока – 2» 23 мая. ЕС стремится запретить возобновление строительства взорванного газопровода на фоне слухов о его возможном восстановлении благодаря связи бизнесменов России и США.