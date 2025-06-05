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NYT: европейские чиновники обеспокоены возможными закупками энергоносителей РФ

Ведомости

Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на Украине закончится и Россия углубит сближение с США. Об этом сообщает The New York Times.

На фоне «геополитической борьбы», вызванной возобновлением отношений президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, будущее энергоснабжения Европы стало источником напряженности и уязвимости. Издание отметило, что лидеры в Берлине и Брюсселе в последние недели предпринимали маневры, чтобы исключить любую возможность новых поставок российского газа.

28 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии собираются сделать все, чтобы газопровод «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию.

Financial Times 23 мая сообщала, что Мерц поддерживает предложенные санкции Евросоюза на «Северные потоки», чтобы остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи. По данным газеты, сведения о стремлении российских и американских бизнесменов возобновить строительство газопроводов побудило канцлера ФРГ начать обсуждение того, как этого не допустить.

В тот же день Bloomberg писало, что Еврокомиссия должна начать консультации со странами – членами блока по вопросу введения рестрикций в отношении «Северного потока – 2» 23 мая. ЕС стремится запретить возобновление строительства взорванного газопровода на фоне слухов о его возможном восстановлении благодаря связи бизнесменов России и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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