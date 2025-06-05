NYT: европейские чиновники обеспокоены возможными закупками энергоносителей РФ

В тот же день Bloomberg писало, что Еврокомиссия должна начать консультации со странами – членами блока по вопросу введения рестрикций в отношении «Северного потока – 2» 23 мая. ЕС стремится запретить возобновление строительства взорванного газопровода на фоне слухов о его возможном восстановлении благодаря связи бизнесменов России и США.