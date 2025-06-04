«Газпром» заявил о напряженной ситуации с закачкой газа в европейские хранилища
«Газпром» назвал напряженной ситуацию с закачкой газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ), поскольку она существенно отстает от прошлогоднего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м, что в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe. «При этом в мае закачано 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 гг.)», – говорится в сообщении.
Компания отмечает, что к ноябрю этого года необходимо закачать 41,9 млрд куб. м газа для достижения заполненности ПХГ в 90%: «То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году».
«Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период», – заключили в ПАО.
В марте «Газпром» заявил об ускоренном расходе газа в Европе – темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне. Сообщалось, что на 28 февраля в ПХГ Европы остается 39,2 млрд кубометров газа, что составляет 38,5% от объема хранилищ.
3 февраля «Ведомости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных ENTSOG писали, что в январе экспортные поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по «Турецкому потоку» выросли на 27% год к году, достигнув 1,56 млрд куб. м. По сравнению с показателем декабря прошлого года прокачка по газопроводу увеличилась на 2%. Это произошло после остановки транзита газа через территорию Украины с 2025 г.