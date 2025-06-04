«Газпром» заявил о напряженной ситуации с закачкой газа в европейские хранилища

Объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд куб. м, что в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe. «При этом в мае закачано 8,9 млрд куб. м газа, что на 1,1 млрд куб. м меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 гг.)», – говорится в сообщении.