Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе установили рекорд

Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе установили рекордДополнительный спрос обеспечили Венгрия и европейские трейдеры
Экспортные поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе 2024 г. выросли на 27% к показателю января прошлого года и достигли 1,56 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
По сравнению с показателем декабря 2024 г. прокачка по газопроводу увеличилась на 2%.
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