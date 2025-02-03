Поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» в январе установили рекорд

Экспортные поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в январе 2024 г. выросли на 27% к показателю января прошлого года и достигли 1,56 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).