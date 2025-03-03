«Газпром» заявил об ускоренном расходе газа в Европе
Европа в ускоренном режиме расходует запасы газа из хранилищ. Темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне. Об этом заявила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Так, на 28 февраля в ПХГ Европы остается 39,2 млрд кубометров газа, что составляет 38,5% от объема хранилищ.
В компании отметили, что к началу сезона закачки Европа подойдет с «заметно опустевшими хранилищами», подготовиться к зиме будет сложно.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 г. На фоне нехватки топлива средняя цена закупки газа в Европе в январе 2025 г. достигла около $518, в феврале – $542.