Песков: Россия предупреждала Турцию о планах диверсий Киева на трубопроводах
Москва предупреждала Анкару о планах диверсий Киева на трубопроводах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно доводили до наших друзей в Анкаре информацию о вынашиваемых киевским режимом планам по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков», – сказал он (цитата по ТАСС).
О том, что украинская сторона может совершить диверсии на «Голубом потоке» и «Турецком потоке», говорил президент РФ Владимир Путин, добавил Песков. По словам представителя Кремля, трубопроводы сейчас имеют «огромное значение, которое трудно переоценить с точки зрения энергетической безопасности континента».
Минобороны РФ сообщило 11 марта, что вооруженные силы Украины дарили по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае (обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»), чтобы добиться остановки поставок газа из России в страны Европы.
В «Газпроме» заявляли, что атакам подверглись три компрессорные станции, обеспечивающие безопасность поставок по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку»: «Русская», «Береговая» и «Казачья».