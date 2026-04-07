Мишустин рассказал о сокращении дисконта на российскую нефть
Дисконт на российскую нефть снижается на фоне изменений на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии «Развитие топливно-энергетического комплекса».
По его словам, текущая ситуация, если оценивать только экономические аспекты, создает дополнительные возможности для экспортно-ориентированных отраслей и дополнительных доходов бюджета.
«Мы наблюдаем, как сокращается дисконт на российскую нефть», – отметил премьер-министр (цитата по ТАСС).
7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал в ходе брифинга, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. По его словам, РФ ведет переговоры таким образом, «чтобы ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам».
На фоне растущего спроса расширяется и география поставок. Так, 6 апреля сообщалось, что Шри-Ланка планирует начать импорт российской нефти с середины апреля. Как заявил министр транспорта, автомагистралей и городского развития страны Бимал Ратнаяке, стороны уже прорабатывают финансовые механизмы расчетов.
В марте нефтегазовые доходы бюджета выросли на 45% по сравнению с февралем (до 617 млрд руб.). К январю рост составил 56,9% – тогда они были на минимуме с июля 2020 г. (393,2 млрд руб.). При этом они все еще остаются ниже, чем год назад, – на 43%. В целом за январь – март доходы бюджета от нефти и газа упали на 45,4% год к году.