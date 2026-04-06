Шри-Ланка начнет импорт российской нефти с середины апреля
Шри-Ланка договорилась о поставках российской нефти, первые партии ожидаются в середине апреля. Об этом сообщил министр транспорта, автомагистралей и городского развития страны Бимал Ратнаяке.
Он подчеркнул, что энергетика сейчас в приоритете. По словам Ратнаяке, из-за конфликта в Иране возникли проблемы с энергетическими поставками.
«Несколько дней назад заместитель министра энергетики России посетил Шри-Ланку. Кроме того, замминистра иностранных дел был на Шри-Ланке. Они договорились о поставках нефти в страну», – сказал министр транспорта Шри-Ланки (цитата по ТАСС).
По его словам, в настоящее время компании прорабатывают финансовые механизмы расчетов. Министр подчеркнул, что развитие логистики также важно с учетом значительного экспорта цейлонского чая в Россию.
Еще 24 марта власти Шри-Ланки сообщали о начале переговоров с РФ по поставкам нефти. Об этом заявлял представитель кабинета министров Налинда Джаятисса. Он тогда отмечал, что до этого Коломбо не удавалось наладить импорт российского сырья.