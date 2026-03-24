Шри-Ланка начала переговоры с РФ о поставках нефти

13 марта США разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта, на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив и роста цен. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что, по его мнению, это не принесет существенной финансовой выгоды правительству РФ. Действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 г.