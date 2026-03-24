Шри-Ланка начала переговоры с РФ о поставках нефти

Шри-Ланка и Россия начали межправительственные переговоры о поставках нефти. Об этом сообщил представитель кабинета министров страны Налинда Джаятисса.

По его словам, до этого Коломбо не удавалось наладить импорт российского сырья. «Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений», – отметил он (цитата по Adaderana).

23 марта в МИД РФ сообщали о планах Индии нарастить закупки российской нефти на фоне временного смягчения ограничений со стороны США. Как отмечал замглавы ведомства Андрей Руденко, аналогичные варианты рассматривают и другие страны.

13 марта США разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта, на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив и роста цен. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что, по его мнению, это не принесет существенной финансовой выгоды правительству РФ. Действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 г.

