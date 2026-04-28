Главное из выступления Набиуллиной о ставке, криптовалютах и будущем экономики

Главное из выступления Набиуллиной о ставке, криптовалютах и будущем экономикиГлава ЦБ рассказала о влиянии политики регулятора на экономический рост
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в выступлении на «Альфа-саммите» заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости экономики РФ. Она также ответила на обвинения в замедлении российской экономики, сказав, что «у Банка России нет выбора». «Ведомости» собрали главное из ее выступления:
Об экономике и ключевой ставке:
Вызов для Банка России заключается в том, чтобы выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит «маховик инфляции».
Перегрев экономики не всегда ощущается на уровне отдельных компаний. Макроданные ЦБ говорят о том, что в России спрос превышает предложение.
Решения Банка России по ключевой ставке принимаются на основе анализа и не являются «автоматическими». Ставка влияет на инфляцию через несколько кварталов.
В 2025 г. одним из самых сложных было решение по траектории снижения ставки. Задача заключалась в том, чтобы одновременно сдержать инфляцию и не ограничить возможности экономического роста.
Снижение ключевой ставки Центральным банком не приведет к буму первичных публичных размещений (IPO) акций в России.
Банк России все еще рассматривает введение для банков отдельного норматива валютной ликвидности.
Сейчас экономика претерпевает периоды структурных изменений. Основными трендами российской экономики через десять лет, в 2036 г., будут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенная экономика.
О криптовалюте:
ЦБ считает криптовалюту волатильным и рискованным активом.
Банк России против использования криптовалюты в расчетах внутри страны.
ЦБ сейчас готов к комплексному регулированию. Основой для внешнеэкономических расчетов останутся банки, несмотря на усиление роли цифровых активов.
Роль разных цифровых способов и активов в международных расчетах выросла, но они остаются не универсальной альтернативой.
О бизнесе:
Частный бизнес рискует собственными деньгами и выбирает наиболее эффективные решения, именно он должен быть основой российской экономики.
Центробанк всегда в контакте с бизнесом для того, чтобы способы проведения расчетов развивались.
ЦБ отметил важность мнения малого и среднего бизнеса и опрашивает перед заседанием совета директоров 15 000 компаний по стране.