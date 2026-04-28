Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,988+0,44%VEON-RX67,7-0,15%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 712,57-0,73%RTSI1 142,28-0,73%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Главная / Финансы /

Главное из выступления Набиуллиной о ставке, криптовалютах и будущем экономики

Глава ЦБ рассказала о влиянии политики регулятора на экономический рост
Ксения Наумчик
Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в выступлении на «Альфа-саммите» заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости экономики РФ. Она также ответила на обвинения в замедлении российской экономики, сказав, что «у Банка России нет выбора». «Ведомости» собрали главное из ее выступления:

Об экономике и ключевой ставке:

  • Вызов для Банка России заключается в том, чтобы выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит «маховик инфляции».

  • Перегрев экономики не всегда ощущается на уровне отдельных компаний. Макроданные ЦБ говорят о том, что в России спрос превышает предложение.

  • Решения Банка России по ключевой ставке принимаются на основе анализа и не являются «автоматическими». Ставка влияет на инфляцию через несколько кварталов.

  • В 2025 г. одним из самых сложных было решение по траектории снижения ставки. Задача заключалась в том, чтобы одновременно сдержать инфляцию и не ограничить возможности экономического роста.

  • Снижение ключевой ставки Центральным банком не приведет к буму первичных публичных размещений (IPO) акций в России.

  • Банк России все еще рассматривает введение для банков отдельного норматива валютной ликвидности.

  • Сейчас экономика претерпевает периоды структурных изменений. Основными трендами российской экономики через десять лет, в 2036 г., будут технологические изменения, искусственный интеллект и платформенная экономика.

О криптовалюте:

  • ЦБ считает криптовалюту волатильным и рискованным активом.

  • Банк России против использования криптовалюты в расчетах внутри страны.

  • ЦБ сейчас готов к комплексному регулированию. Основой для внешнеэкономических расчетов останутся банки, несмотря на усиление роли цифровых активов.

  • Роль разных цифровых способов и активов в международных расчетах выросла, но они остаются не универсальной альтернативой.

О бизнесе:

  • Частный бизнес рискует собственными деньгами и выбирает наиболее эффективные решения, именно он должен быть основой российской экономики.

  • Центробанк всегда в контакте с бизнесом для того, чтобы способы проведения расчетов развивались.

  • ЦБ отметил важность мнения малого и среднего бизнеса и опрашивает перед заседанием совета директоров 15 000 компаний по стране.

