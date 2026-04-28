Набиуллина: решения ЦБ по ключевой ставке не «автоматические»
Решения Банка России по ключевой ставке принимаются на основе анализа и не являются «автоматическими». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».
«Это действительно требует очень тщательного анализа со стороны наших экспертов, со стороны наших сотрудников», – сказала Набиуллина.
Она отметила, что в 2025 г. одним из самых сложных было решение по траектории снижения ставки. По ее словам, задача заключалась в том, чтобы одновременно сдержать инфляцию и не ограничить возможности экономического роста.
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением. По словам Набиуллиной, совет директоров рассматривал два варианта – сохранение ставки и ее снижение.
Глава ЦБ также сообщала, что в I квартале экономическая активность замедлилась и оказалась несколько ниже ожиданий регулятора. Среди причин она назвала адаптацию к налоговым изменениям и календарный фактор: в январе – феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом раньше, что снизило годовые темпы роста ВВП в I квартале до 0,5 п. п. Во II квартале этот фактор, по ее словам, будет работать в обратную сторону, поскольку в мае – июне ожидается на три рабочих дня больше, чем годом раньше.