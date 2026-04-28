Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,947+0,07%UTAR11,37+1,16%ARSA7,99-0,75%IMOEX2 713,67-0,69%RTSI1 142,75-0,69%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,81-0,08%
Главная / Финансы /

Набиуллина: решения ЦБ по ключевой ставке не «автоматические»

Ведомости

Решения Банка России по ключевой ставке принимаются на основе анализа и не являются «автоматическими». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».

«Это действительно требует очень тщательного анализа со стороны наших экспертов, со стороны наших сотрудников», – сказала Набиуллина.

Она отметила, что в 2025 г. одним из самых сложных было решение по траектории снижения ставки. По ее словам, задача заключалась в том, чтобы одновременно сдержать инфляцию и не ограничить возможности экономического роста.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением. По словам Набиуллиной, совет директоров рассматривал два варианта – сохранение ставки и ее снижение.

Глава ЦБ также сообщала, что в I квартале экономическая активность замедлилась и оказалась несколько ниже ожиданий регулятора. Среди причин она назвала адаптацию к налоговым изменениям и календарный фактор: в январе – феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом раньше, что снизило годовые темпы роста ВВП в I квартале до 0,5 п. п. Во II квартале этот фактор, по ее словам, будет работать в обратную сторону, поскольку в мае – июне ожидается на три рабочих дня больше, чем годом раньше.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её