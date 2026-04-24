Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,007-0,57%BISVP10,31-0,67%CHKZ16 900+1,81%IMOEX2 736,4-1,27%RTSI1 151,9-1,27%RGBI119,93-0,72%RGBITR780,72-0,67%
Главная / Финансы /

Главное из выступления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Глава ЦБ рассказала о перспективах динамики ВВП и влиянии войны на Ближнем Востоке
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Сегодня Банк России, как и ожидали «Ведомости», снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки. После публикации решения председатель ЦБ выступила на традиционной пресс-конференции по денежно-кредитной ставке. Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора и поделилась прогнозам о ситуации в мировой и российской экономике. «Ведомости» собрали главное из ее выступления:

Инфляция

  • В марте текущие темпы роста цен сохранились на уровне около 6% из-за разовых факторов.

  • Устойчивая инфляция все еще выше 4%: сказываются последствия прошлого перегрева спроса, повышенные инфляционные ожидания и бюджетные расходы начала года.

Экономика

  • В I квартале активность замедлилась из-за адаптации к повышению налогов и календарного фактора: было минус 3 рабочих дня. Во II квартале эффект будет обратным, корректная оценка будет дана по итогам полугодия.

  • Инвестиции в целом снизились, по году ожидаются на уровне прошлого.

  • Потребление в начале года было сдержанным, в марте наметилось оживление: заметно выросли продажи легковых автомобилей.

  • Напряженность на рынке труда постепенно снижается: бизнес сокращает планы найма и роста зарплат, снижается острый дефицит кадров.

  • Сдержанная динамика I квартала компенсируется в дальнейшем за счет календаря, оживления спроса и роста мировых цен на сырье.

Денежно-кредитные условия

  • ЦБ обсуждал два варианта – сохранение ставки и снижение на 0,5 п.п.

  • Условия немного смягчились, но остаются жесткими. Ставки на рынке снижаются вслед за ключевой.

  • Кредитование умеренное: в корпоративном – сдержанный рост, в потребительском – некоторое оживление. Значительная часть потребностей компаний закрывалась рекордным авансированием из бюджета.

  • Рост денежной массы ближе к верхней границе уровней 2016–2019 гг. Если вклад бюджета останется высоким, рыночный кредит должен расти сдержаннее при текущем темпе роста денежного предложения.

  • Население сохраняет высокую склонность к сбережениям, активнее использует накопительные счета и инструменты финансового рынка.

Внешние условия и риски

  • Основной внешний риск – конфликт на Ближнем Востоке: он ведет к замедлению мировой экономики, удорожанию логистики и энергии, ускорению глобальной инфляции и росту ставок.

  • Внутренний проинфляционный риск: большой бюджетный импульс потребует более высокой ключевой ставки.

  • Дезинфляционный риск: более существенное, чем ожидается, охлаждение внутреннего спроса.

  • Перспективы

  • Перегрев спроса практически исчерпан, но инфляция запаздывает из-за лагов ДКП и повышенных ожиданий.

  • Накопленная жесткость условий позволит вернуть устойчивую инфляцию к 4% во втором полугодии.

  • Дальнейшие решения по ставке сильно зависят от реализации рисков и развития ситуации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её