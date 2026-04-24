Главное из выступления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Главное из выступления Набиуллиной после снижения ключевой ставкиГлава ЦБ рассказала о перспективах динамики ВВП и влиянии войны на Ближнем Востоке
Сегодня Банк России, как и ожидали «Ведомости», снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки. После публикации решения председатель ЦБ выступила на традиционной пресс-конференции по денежно-кредитной ставке. Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора и поделилась прогнозам о ситуации в мировой и российской экономике. «Ведомости» собрали главное из ее выступления:
Инфляция
В марте текущие темпы роста цен сохранились на уровне около 6% из-за разовых факторов.
Устойчивая инфляция все еще выше 4%: сказываются последствия прошлого перегрева спроса, повышенные инфляционные ожидания и бюджетные расходы начала года.
Экономика
В I квартале активность замедлилась из-за адаптации к повышению налогов и календарного фактора: было минус 3 рабочих дня. Во II квартале эффект будет обратным, корректная оценка будет дана по итогам полугодия.
Инвестиции в целом снизились, по году ожидаются на уровне прошлого.
Потребление в начале года было сдержанным, в марте наметилось оживление: заметно выросли продажи легковых автомобилей.
Напряженность на рынке труда постепенно снижается: бизнес сокращает планы найма и роста зарплат, снижается острый дефицит кадров.
Сдержанная динамика I квартала компенсируется в дальнейшем за счет календаря, оживления спроса и роста мировых цен на сырье.
Денежно-кредитные условия
ЦБ обсуждал два варианта – сохранение ставки и снижение на 0,5 п.п.
Условия немного смягчились, но остаются жесткими. Ставки на рынке снижаются вслед за ключевой.
Кредитование умеренное: в корпоративном – сдержанный рост, в потребительском – некоторое оживление. Значительная часть потребностей компаний закрывалась рекордным авансированием из бюджета.
Рост денежной массы ближе к верхней границе уровней 2016–2019 гг. Если вклад бюджета останется высоким, рыночный кредит должен расти сдержаннее при текущем темпе роста денежного предложения.
Население сохраняет высокую склонность к сбережениям, активнее использует накопительные счета и инструменты финансового рынка.
Внешние условия и риски
Основной внешний риск – конфликт на Ближнем Востоке: он ведет к замедлению мировой экономики, удорожанию логистики и энергии, ускорению глобальной инфляции и росту ставок.
Внутренний проинфляционный риск: большой бюджетный импульс потребует более высокой ключевой ставки.
Дезинфляционный риск: более существенное, чем ожидается, охлаждение внутреннего спроса.
Перспективы
Перегрев спроса практически исчерпан, но инфляция запаздывает из-за лагов ДКП и повышенных ожиданий.
Накопленная жесткость условий позволит вернуть устойчивую инфляцию к 4% во втором полугодии.
Дальнейшие решения по ставке сильно зависят от реализации рисков и развития ситуации.