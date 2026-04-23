Число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43% за 10 месяцев

Число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43% за 10 месяцевЭтому способствуют нехватка бюджетных средств и охлаждение российской экономики
Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля. При этом месяцем ранее таких было 104 775 человек, а в феврале – 100 397. В июне прошлого года такой статус имели 73 572 человека, т. е. за 10 месяцев число работников, которых планируется сократить, выросло на 43%.
Больше всего сокращений ожидается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, Московской области, следует из данных Роструда. Чаще всего на грани увольнения находились работники в сферах управления финансами и деятельностью в сфере налогообложения, в больницах, органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.
Последние данные Росстата показывают рост числа сокращенных сотрудников в IV квартале 2025 г. на 59% в годовом выражении. За этот период организации (за исключением малых и средних компаний) уволили 32 600 человек против 20 500 за IV квартал 2024 г.
Оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций, следует из данных SuperJob. При этом массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний. В I квартале они предпочитали удерживать кадры в штате из-за дефицита кадров, следует из результатов опроса работодателей, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob 23 марта. Вместо этого организации чаще вводят режим неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.
Почему растут сокращения
Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растет с прошлого года, подтвердил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов. Ситуация не носит массовый характер, это пока точечные сокращения. Прежде всего речь идет о бюджетном секторе – работниках органов власти на региональном и муниципальном уровне, отмечает Соколов.
Такая тенденция отмечается и среди инспекций ФНС, и со стороны Минфина, и других контрольно-финансовых ведомств. О планах ФНС оптимизировать штатный состав налоговых органов глава ведомства Даниил Егоров рассказал в ходе налогового форума ТПП в октябре 2025 г., но никаких деталей не привел.
По словам Соколова, сокращения бюджетных работников могут быть связаны с нехваткой средств, которая объясняется дефицитом как федерального, так и региональных бюджетов. За два месяца расходы бюджета превысили доходы на 4,6 трлн руб., это на 20,87% выше запланированного на год, сообщал Минфин. Региональные бюджеты закончили прошлый год с рекордным дефицитом в 1,5 трлн руб.
Еще один процесс, который влияет на сокращения в бюджетном секторе, – это повышение производительности труда. В профильном федпроекте стоит задача по оптимизации численности персонала в социальном секторе, напоминает Соколов. Кроме того, естественные процессы, такие как цифровизация и развитие искусственного интеллекта, приводят к тому, что уже не нужно столько людей, как раньше, отмечает представитель профсоюзов.
На сокращения во внебюджетном секторе влияет снижение темпов экономического роста и потребительского спроса, поясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Также негативно влияет высокая ставка ЦБ, которая делает дорогими заемные средства. Это приводит к тому, что предприятия вынуждены сокращать объемы производства и оптимизировать численность персонала.
Тренд на неполную занятость
Количество сотрудников с сокращенным днем или неполной рабочей неделей выросло к середине апреля до 82 394 человек после 80 455 человек на середину марта, следует из данных Роструда.
Число работников в простое к апрелю практически не изменилось – 40 010 человек по сравнению с 40 714 человек в марте, говорится в справке. Чаще всего не востребованы оказывались сотрудники дошкольного образования, больничных организаций, а также работники в сфере разведения сельскохозяйственной птицы.
Сафонов отмечает, что еще в 2024–2025 гг. сформировалась тенденция перевода работников в режим неполной занятости. По его мнению, сейчас без реальных увольнений снизить издержки оказывается уже невозможно из-за накопленных эффектов.
Всего за 2025 г. число работников на неполной занятости и в простое выросло на 14,3%, или на 198 000 человек, сообщал ЦБ в обзоре «Региональная экономика». В конце 2025 г. число таких сотрудников достигло максимума с 2020 г., следует из данных Банка России. В IV квартале 2025 г. количество работников с сокращенным графиком и полностью отстраненных от работы составило 1,6 млн человек. Регулятор объяснял практики частичной занятости охлаждением спроса и отмечал, что чаще всего это происходило на предприятиях в нефтедобыче, металлургии и строительстве.