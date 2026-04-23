Число рекомендованных к увольнению работников выросло на 43% за 10 месяцев

Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии, 22 апреля. При этом месяцем ранее таких было 104 775 человек, а в феврале – 100 397. В июне прошлого года такой статус имели 73 572 человека, т. е. за 10 месяцев число работников, которых планируется сократить, выросло на 43%.