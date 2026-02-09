Почти 40% выпускников колледжей пока не работают по специальности

Основная причина работы не по специальности – сложности с трудоустройством несовершеннолетних студентов, нехватка опыта и ограничения с устройством на работу, связанную с вредными или опасными условиями труда, считает научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Ломтева. Для части учащихся, особенно из сельских районов, финансовая стабильность становится приоритетом, указала она. Это может привести к тому, что такие выпускники устраиваются на низкооплачиваемые должности, которые не требуют специального образования, но обеспечивают необходимый доход. В результате они могут оказаться в «профессиональной ловушке», где дальнейшее развитие становится затруднительным, добавила Ломтева.