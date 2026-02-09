Почти 40% выпускников колледжей пока не работают по специальности

Почти 40% выпускников колледжей пока не работают по специальностиСистема СПО начинает перестраиваться под потребности рынка труда
В 2024 г. почти треть (33%) выпускников 2021–2023 гг., вышедших на рынок труда, работали не по полученной специальности. Среди выпускников среднего специального образования (СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена не по своей профессии были заняты почти 40% выпускников, среди квалифицированных рабочих и служащих – 44%, а среди выпускников вузов – 25%. Об этом говорится в статистическом сборнике «Индикаторы российского образования», который выпущен НИУ ВШЭ.
В исследовании сказано, что в 2024 г. общий уровень занятости (т. е. выпускников 2021–2023 гг., которые устроились на работу) составил 83%. Самый высокий показатель у тех, кто окончил вуз, – 84% из них начали работать. У выпускников СПО, ставших специалистами среднего звена, – 82%, а среди квалифицированных рабочих и служащих – 83,4%. В августе 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов называл похожие цифры. Уровень трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в России составляет более 80%, говорил он.
В 2022–2024 гг. также наблюдается устойчивое сокращение уровня безработицы – с 4,0 до 2,5%. Эта положительная динамика характерна для всех образовательных групп, отмечается в исследовании. Наиболее низкий и устойчиво снижающийся уровень безработицы сохраняется у россиян с высшим образованием – с 2,6 до 1,5%. У выпускников СПО по программам подготовки специалистов среднего звена он снизился с 3 до 2%, у квалифицированных рабочих – с 3,7 до 2,3%, указано там же.
Эксперты отмечают, что в России уровень безработицы среди населения в возрасте 25–64 лет, имеющего высшее образование или СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, составляет 1,5%, что заметно ниже, чем, например, в Великобритании (2,3%), Германии (2,5%), США (2,2%), Франции (4,4%), Республике Корее (2,4%).
В 2024 г. выпускники вузов в возрасте 25–34 лет в среднем искали работу 5,3 месяца, годом ранее – 5,6 месяца. Время поиска сократилось и у окончивших колледжи специалистов среднего звена до 5,2 месяца с 5,4 месяца в 2023 г.
Программы высшего образования лучше адаптированы под потребности рынка труда по сравнению с программами СПО, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в системе подготовки специалистов СПО существовали и определенные перекосы: набор на программы обучения осуществлялся исходя из престижа профессии, а потребности рынка труда отходили на второй план. Например, в колледжах чаще готовили дизайнеров и секретарей, чем техников и электромонтажников, пояснила она.
Сейчас система СПО в большей степени ориентируется на потребности рынка труда, подчеркнула Иванова-Швец. Это происходит параллельно с ростом спроса на рабочие профессии и на технических специалистов. Она также напомнила, что с 2024 г. действует механизм целевого набора на программы СПО. Он предполагает подготовку кадров под реальные запросы работодателей, а значит, может повысить число выпускников, трудоустроенных по профессии, считает Иванова-Швец.
Более низкий процент трудоустройства по специальности среди выпускников СПО может быть связан с разочарованием в выбранной профессии: определиться с ней в девятом классе школьникам не так просто, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Помимо этого выпускники колледжей могут продолжить учиться в вузе или попасть под призыв на срочную службу в армии, что не позволяет им трудоустроиться сразу после окончания обучения, заключила она.
Основная причина работы не по специальности – сложности с трудоустройством несовершеннолетних студентов, нехватка опыта и ограничения с устройством на работу, связанную с вредными или опасными условиями труда, считает научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Ломтева. Для части учащихся, особенно из сельских районов, финансовая стабильность становится приоритетом, указала она. Это может привести к тому, что такие выпускники устраиваются на низкооплачиваемые должности, которые не требуют специального образования, но обеспечивают необходимый доход. В результате они могут оказаться в «профессиональной ловушке», где дальнейшее развитие становится затруднительным, добавила Ломтева.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой актуализировать данные по трудоустройству выпускников СПО по специальности за 2025 г.