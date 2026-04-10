Малый бизнес стал чаще нанимать «неидеальных» сотрудников из-за дефицита кадров

Малый бизнес стал чаще нанимать «неидеальных» сотрудников из-за дефицита кадровЭто снижает текучесть кадров и повышает лояльность, считают эксперты
Предприниматели в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) все чаще отказываются от погони за «золотыми резюме» и сознательно нанимают кандидатов, которых принято называть неидеальными. Речь идет, например, о сотрудниках с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Компании, выбирающие таких специалистов, демонстрируют более низкую текучесть кадров и более высокую производительность труда. Об этом говорится в исследовании «Экономика разумного компромисса: неочевидные источники кадровой устойчивости в МСП», подготовленном доцентом факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Анастасией Кузьминой.
Исследование было проведено в полевых условиях на выборке из 127 малых предприятий в 12 регионах России. Автор разделил респондентов на группу компаний, которые сознательно нанимали кандидатов с «дефектами резюме», и тех, кто ориентировался на безупречный опыт, профильное образование, непрерывный стаж.
Первая группа – те, кто менее строго подходил к отбору, – демонстрировали текучесть кадров на уровне 18% против 40% у второй группы с «идеальными» кандидатами. Производительность на 1 руб. затрат на персонал составила 5,8 руб. выручки у первой категории респондентов против 5 руб. у второй. Затраты на подбор и адаптацию у компаний, которые нанимают кандидатов с «дефектами резюме», также были на 56% ниже, чем у другой группы.
Почему нанимают неидеальных
Автор исследования приводит типологию неидеальных кандидатов. Самая многочисленная категория – родители в декрете или вернувшиеся из него: малый бизнес может обеспечить им неполный рабочий день или гибкий график. Взамен они проявляют высокую лояльность. По данным исследования Кузьминой, текучесть среди этой категории на малых предприятиях почти в 3 раза ниже, чем среди остальных нанятых. Вторая категория – люди, сменившие профессию после 35 лет, третья – люди с длительными перерывами в стаже по семейным или медицинским причинам.
Многие работодатели упускают из виду тех, кому за 50, а между тем сотрудники старшего возраста демонстрируют более высокую дисциплину, реже берут больничные и практически никогда не увольняются по собственному желанию без весомой причины, говорится в исследовании.
Компании, целенаправленно нанимавшие сотрудников старше 50 лет, показали на 40% более низкую текучесть по сравнению с теми, кто ориентировался на молодежь, утверждает автор. Средний возраст работающего – 42,5 года, в восьми отраслях доля работников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых, сообщил на съезде РСПП глава Минтруда Антон Котяков.
МСП нанимают тех, кого крупный бизнес отсеивает на ранних этапах за счет автоматизированного скрининга резюме, отмечает автор исследования. Собственники бизнеса лично выбирают кандидатов, и это делает процесс подбора гибче в условиях кадрового дефицита.
Кроме того, малый бизнес готов рисковать, особенно в сферах с невысокими барьерами входа, таких как розница, клининг, административные должности. Автор исследования утверждает, что в результате МСП получает сотрудников, которые будут держаться за место, потому что знают, что их шансы на рынке ограниченны. Для них характерны высокая вовлеченность и готовность работать без постоянного контроля. При этом могут быть выше затраты на адаптацию, отмечает Кузьмина. Она добавляет, что совокупная отдача от таких сотрудников многократно превышает издержки на входе, в результате подход становится стратегическим преимуществом.
Верны ли выводы
Кандидаты, которые сталкиваются с отказами из-за возраста или пробелов в стаже, воспринимают наем как кредит доверия и часто демонстрируют более высокую приверженность компании, согласен заместитель председателя общественного совета при ФНС Сергей Борисов. Этот подход делает компанию более устойчивой, она перестает конкурировать за перегретый узкий сегмент идеальных кандидатов и начинает эксплуатировать скрытые ресурсы, в том числе внутренние, которых конкуренты просто не видят, отмечает Борисов.
Наем неидеальных работников – это в том числе вынужденный шаг с целью оптимизации издержек, отмечает Борисов. Такие сотрудники обходятся дешевле в плане поиска и найма, но при этом они максимально мотивированы доказать свою профпригодность, добавляет Борисов. Среди малого и среднего бизнеса 31,9% предпринимателей в связи с ростом издержек из-за роста фискальной нагрузки были вынуждены оптимизировать штат или график работы, по данным опроса «Опоры России», проведенного в феврале – марте.
Сейчас большая конкуренция на рынке за трудовые ресурсы, на этом фоне малый и средний бизнес действительно чаще стал нанимать кандидатов с формальными недочетами в резюме, подтверждает президент «Опоры России» Александр Калинин. Он отмечает, что компании стали активно нанимать людей предпенсионного возраста. Калинин также подтверждает более высокую лояльность сотрудников с неидеальными резюме и снижение за счет них текучести кадров.
Требования к соискателям в последние годы смягчились не только в сегменте МСП, это результат роста дефицита кадров в 2023–2024 гг., поясняет экономист по России компании «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова. После выхода из перегрева требования работодателей останутся более мягкими, чем до роста напряженности, а время поиска работы уменьшится, ожидает Ахмедова. Если в 2017–2019 гг., по данным Росстата, поиск работы в среднем занимал больше семи месяцев, то теперь это 5–6 месяцев. Это связано со структурными изменениями рынка труда – как с распространением платформенной занятости, так и с демографическими изменениями, т. е. старением населения и соответствующим сокращением рабочей силы, поясняет Ахмедова.
Безработица в России в феврале снизилась до 2,1% с 2,2% в январе, сообщал Росстат. Текущие уровни находятся вблизи исторических минимумов, безработными числятся 1,6 млн человек. Несмотря на это, отраслевые индикаторы указывают на то, что в России рынок работодателя. Динамика hh.индекса достигла 11,4 пункта в марте после 9,8 пункта в феврале и 5,9 пункта в марте 2025 г. Это означает высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.
Терпимость рекрутеров к неидеальным резюме выросла, подтверждает представитель SuperJob со ссылкой на данные опросов. На перерывы в трудовом стаже не обращает внимания каждый третий наниматель, соискатели также отмечают, что дискриминирующих практик в найме стало меньше. Кадровый голод 2024 г. заставил работодателей отказаться от барьеров в найме. Если зарплаты «не в рынке», а предприятие не может платить на уровне крупных компаний, требования к кандидатам автоматически снижаются, отмечают в SuperJob.