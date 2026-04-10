Малый бизнес стал чаще нанимать «неидеальных» сотрудников из-за дефицита кадров

Требования к соискателям в последние годы смягчились не только в сегменте МСП, это результат роста дефицита кадров в 2023–2024 гг., поясняет экономист по России компании «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова. После выхода из перегрева требования работодателей останутся более мягкими, чем до роста напряженности, а время поиска работы уменьшится, ожидает Ахмедова. Если в 2017–2019 гг., по данным Росстата, поиск работы в среднем занимал больше семи месяцев, то теперь это 5–6 месяцев. Это связано со структурными изменениями рынка труда – как с распространением платформенной занятости, так и с демографическими изменениями, т. е. старением населения и соответствующим сокращением рабочей силы, поясняет Ахмедова.