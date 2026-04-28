Набиуллина ответила на обвинения в замедлении роста экономики

Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что ЦБ России фиксирует значительное увеличение проинфляционных рисков в российской экономике. Они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. По ее мнению, если конфликт в регионе затянется, негативные эффекты для экономики России будут расти.