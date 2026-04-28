Набиуллина ответила на обвинения в замедлении роста экономики
У Банка России нет другого выбора, ответила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на обвинения в замедлении российской экономики, выступая на «Альфа-саммите».
«И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Набиуллина рассказала, что перегрев экономики не всегда ощущается на уровне отдельных компаний. Однако макроданные говорят о том, что в России спрос превышает предложение, заключила она.
По итогам заседания совета директоров 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, при этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются (4–5% в пересчете на год), пишет ЦБ в релизе.
Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что ЦБ России фиксирует значительное увеличение проинфляционных рисков в российской экономике. Они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. По ее мнению, если конфликт в регионе затянется, негативные эффекты для экономики России будут расти.