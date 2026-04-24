Набиуллина предупредила об увеличении проинфляционных рисков в экономике РФ

Ведомости

Центральный банк России фиксирует значительное увеличение проинфляционных рисков в российской экономике. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина пояснила, что эти риски связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. По ее мнению, если конфликт в регионе затянется, негативные эффекты для экономики России будут расти.

«Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии», – уточнила глава ЦБ.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Этого ожидали 16 из 19 экономистов, опрошенных «Ведомостями». Текущее снижение ставки стало восьмым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция сократится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии текущего года. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

