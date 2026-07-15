В ЦБ увидели влияние роста цен на топливо на июльскую инфляцию
Данные по инфляции за первые недели июля свидетельствуют о постепенном переносе возросших издержек на топливо в потребительские цены. Об этом сообщили в Банке России.
По оценке аналитиков регулятора, рост потребительских цен в июне существенно ускорился, однако главным образом это было обусловлено временными факторами. При этом эксперты ЦБ предупреждают, что удорожание топлива может сказаться как на инфляционных ожиданиях, так и на дальнейшей динамике инфляции.
В Банке России также указывают на сохраняющуюся высокую неопределенность, связанную с будущими внешнеэкономическими условиями. По мнению аналитиков, для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% и ее закрепления вблизи этой отметки необходимо сохранять жесткие денежно-кредитные условия. При этом их уровень должен учитывать влияние изменения цен на инфляционные ожидания.
По оценке аналитиков ЦБ, во II квартале экономическая активность оказалась выше, чем в I квартале, однако различия между отдельными отраслями стали более заметными.
Согласно данным на сайте Банка России, участники макроэкономического опроса ЦБ за июль повысили ожидания по уровню инфляции на конец года – с 5,3 до 6,2%. Прогнозы по ИПЦ на следующий год выросли с 4,4 до 4,6%, а на 2028 г. – с 4 до 4,1%. Достижение цели по инфляции будет возможно только к 2029 г. В июне рост ИПЦ ускорился с 5,31 до 6,02% год к году и с 0,17 до 0,87% в месячном выражении, следует из данных Росстата.
14 июля зампредседателя Банка России Алексей Заботкин написал, что рост цен в июне произошел из-за нескольких факторов. Почти на две трети он пришелся на две составляющие – «догоняющий» отскок цен на овощи и фрукты, основным же «довеском» стал резкий рост цен на топливо. Это, по словам зампреда, разовые факторы. Базовый ИПЦ, в который не входят эти волатильные компоненты, показал гораздо более сдержанный рост – на 0,48% месяц к месяцу и 5% год к году.