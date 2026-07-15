В ЦБ увидели влияние роста цен на топливо на июльскую инфляцию

Согласно данным на сайте Банка России, участники макроэкономического опроса ЦБ за июль повысили ожидания по уровню инфляции на конец года – с 5,3 до 6,2%. Прогнозы по ИПЦ на следующий год выросли с 4,4 до 4,6%, а на 2028 г. – с 4 до 4,1%. Достижение цели по инфляции будет возможно только к 2029 г. В июне рост ИПЦ ускорился с 5,31 до 6,02% год к году и с 0,17 до 0,87% в месячном выражении, следует из данных Росстата.