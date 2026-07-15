Экономисты ухудшили прогнозы по инфляции и ставке на 2026 год

Экономисты ухудшили прогнозы по инфляции и ставке на 2026 годМакроопрос ЦБ отражает предупреждения властей о росте цен и повышении ставки
Участники макроэкономического опроса ЦБ за июль повысили ожидания по уровню инфляции на конец года – с 5,3 до 6,2%, следует из данных на сайте Банка России (опрос проводился с 10 по 14 июля среди 31 экономиста). Прогнозы по ИПЦ на следующий год выросли с 4,4 до 4,6%, а на 2028 г. – с 4 до 4,1%. Достижение цели по инфляции будет возможно только к 2029 г., полагают участники опроса.
В июне рост ИПЦ ускорился с 5,31 до 6,02% год к году и с 0,17 до 0,87% в месячном выражении, следует из данных Росстата. В общий уровень июньской инфляции значительный вклад (0,33 п. п.) внесли цены на топливо, еще 0,22 п. п. роста обеспечила плодоовощная продукция, говорил «Ведомостям» руководитель Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков. «Сбер» повысил ожидания по динамике ИПЦ с 5,7 до 6,5%.
Рост инфляции во многом вызван разовыми факторами, включая топливный кризис на российском рынке, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин 14 июля. По его словам, ЦБ следит за возможными вторичными эффектами дефицита и его влиянием на ожидания населения, но верит в эффективность мер властей по стабилизации рынка и достижимость цели в 4% по инфляции.
Прогнозы макроэкономистов по среднему уровню ключевой ставки также выросли в июле на всем прогнозном горизонте, согласно итогам опроса ЦБ. На текущий год аналитики повысили ожидания с 14,1 до 14,5%, на следующий – с 10,6 до 12,2%. В 2028 г. средний уровень «ключа» составит 10% вместо 9%, которые ожидали экономисты в июне. На 2029 г. – 8,6% вместо 8,1%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о возможном повышении траектории ключевой ставки на 2026-2027 гг. в ходе пресс-конференции по итогам предыдущего заседания Совета директоров ЦБ по ставке 19 июня. Обновленный прогноз по ставке Банк России представит после опорного заседания 24 июля, добавила Набиуллина.
Глава регулятора отметила, что усиление проинфляционных рисков, в том числе со стороны бюджета, может потребовать более жесткой ДКП. Аналитики, опрошенные ЦБ, в июле повысили оценки дефицита консолидированного бюджета на три года. В этом году он составит 3,2% ВВП (на 0,6 п. п. больше июньского консенсуса). Хотя согласно закону о бюджете он должен составить 1,6% ВВП (3,78 трлн руб.), за шесть месяцев он уже превышает план на 50%. Министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что по итогам 2026 г. «несколько возрастет дефицит» относительно плана, об этом он заявил 4 июня в ходе ПМЭФа. В следующем году, по ожиданиям экономистов, дефицит снизится до 2,5% ВВП (на 0,6 п. п. больше, чем ожидалось в июне), в 2028 г. – до 1,9% ВВП (+0,4 п. п.).
Экономика на фоне ужесточения политики ЦБ будет расти медленнее, чем ожидали респонденты в июне. Их новые оценки уровня ВВП по итогам этого года сдвинулись с 0,7 до 0,6%, на будущий год прогноз также понижен – с 1,5 до 1,3%. Минэкономразвития в мае также снизило ожидания по ВВП в базовом сценарии до 0,4% на 2026 г. с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. Ведомство также вдвое уменьшило прогноз по росту экономики на следующий год – с 2,8 до 1,4%. На 2028 г. – с 2,5 до 1,9%.
Перспективы курса рубля остались практически без изменений в сравнении с июньским макроопросом. На 2026 г. аналитики прогнозируют курс доллара на уровне 78,4 руб./$ против 78,1 руб./$ месяцем ранее. Минимально выросли и оценки на 2027 г. – до 86,6 руб./$ против 86,2 руб./$ в прошлом месяце.
Официальный курс доллара, который устанавливает ЦБ, колебался в течение года. В марте он вырос на 5,2% – с 77,27 руб./$ на начало месяца до 81,3 руб./$ на пике 20 марта. После этого котировки перешли к снижению, курс доллара упал на 12,67% за апрель и май. За июнь курс вырос на 10,2%, а с начала июля доллар подешевел к рублю на 1%, с 78,27 до 77,49 руб./$. При этом около 50% динамики курса нельзя объяснить фундаментальными факторами, заявил экономический советник Банка России Андрей Шульгин 2 июля.
Прогноз по цене нефти для налогообложения в текущем году снизился с $70/барр. до $63/барр. на фоне временной паузы в конфликте между США и Ираном (стороны подписали меморандум 18 июня), при этом неделю назад президент США заявил об окончании перемирия. На следующий год аналитики также уменьшили прогноз с $60/барр. до $58/барр. На 2028 г. ожидания упали с $59/барр. до $57/барр. Цены на российские углеводороды выросли весной после начала конфликта США с Ираном и последовавшей за этим блокады Ормузского пролива, но к лету вновь перешли к снижению. Если в феврале средний уровень цены нефти сорта Urals составил $44,59/барр., то в апреле она составляла $94,87/барр., затем опустились до $86,52/барр. в мае и до $63,52/барр. в июне, следует из данных Минэка.