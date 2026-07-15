Экономисты ухудшили прогнозы по инфляции и ставке на 2026 год

Прогноз по цене нефти для налогообложения в текущем году снизился с $70/барр. до $63/барр. на фоне временной паузы в конфликте между США и Ираном (стороны подписали меморандум 18 июня), при этом неделю назад президент США заявил об окончании перемирия. На следующий год аналитики также уменьшили прогноз с $60/барр. до $58/барр. На 2028 г. ожидания упали с $59/барр. до $57/барр. Цены на российские углеводороды выросли весной после начала конфликта США с Ираном и последовавшей за этим блокады Ормузского пролива, но к лету вновь перешли к снижению. Если в феврале средний уровень цены нефти сорта Urals составил $44,59/барр., то в апреле она составляла $94,87/барр., затем опустились до $86,52/барр. в мае и до $63,52/барр. в июне, следует из данных Минэка.