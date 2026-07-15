Минфин проработает отсрочку по бюджетным кредитам для регионов

Предложение Собянин озвучил на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым, которые заявили, что мера была бы востребована. По словам мэра столицы, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная – доходы формируются неравномерно и ряд субъектов сталкиваются с дефицитом казны. Ранее правительство сглаживало эти проблемы за счет бюджетных кредитов, однако сейчас такая нагрузка стала проблемой и для федерального бюджета. Многие регионы вынуждены брать кредиты в коммерческих банках под высокие процентные ставки, чтобы расплатиться по старым обязательствам, поскольку выделение дополнительных бюджетных кредитов сегодня ограничено.