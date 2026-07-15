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Главная / Экономика /

Минфин проработает отсрочку по бюджетным кредитам для регионов

С предложением перенести срок на три года выступил Сергей Собянин
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Перенос сроков по выплате части бюджетных кредитов выглядит как перераспределение долгового времени из регионов на федеральный уровень, что выглядит оправданным с учетом охлаждения экономики
Перенос сроков по выплате части бюджетных кредитов выглядит как перераспределение долгового времени из регионов на федеральный уровень, что выглядит оправданным с учетом охлаждения экономики / Максим Стулов / Ведомости

Минфин рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам при подготовке проекта федерального бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Общий объем бюджетных кредитов, который регионы должны погасить в 2027–2029 гг., составляет 293 млрд руб., добавили там. Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июля предложил перенести на 2031–2033 гг. уплату долга по бюджетным кредитам регионов со сроком выплаты в 2027–2029 гг.

Предложение Собянин озвучил на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым, которые заявили, что мера была бы востребована. По словам мэра столицы, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная – доходы формируются неравномерно и ряд субъектов сталкиваются с дефицитом казны. Ранее правительство сглаживало эти проблемы за счет бюджетных кредитов, однако сейчас такая нагрузка стала проблемой и для федерального бюджета. Многие регионы вынуждены брать кредиты в коммерческих банках под высокие процентные ставки, чтобы расплатиться по старым обязательствам, поскольку выделение дополнительных бюджетных кредитов сегодня ограничено.

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