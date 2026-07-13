Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 млрд рублей на три года», – заявил мэр (цитата по Telegram-каналу «Единой России»). По его словам, инициативу представят президенту, и этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.