Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам
Мэр Москвы и член бюро высшего совета «Единой России» Сергей Собянин выступил с инициативой перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить в субъектах около 300 млрд руб. в ближайшие три года. Предложение будет представлено президенту, сообщил Собянин на встрече с врио губернаторов Белгородской и Тверской областей.
«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 млрд рублей на три года», – заявил мэр (цитата по Telegram-каналу «Единой России»). По его словам, инициативу представят президенту, и этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.
Александр Шуваев и Виталий Королев отметили, что это очень помогло бы регионам. «Очевидно, что в настоящее время кредитоваться на коммерческой основе недопустимо таким субъектам, которые являются дотационными», – подчеркнул врио главы Тверской области.
В апреле Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 г. на более поздний срок. 4 мая премьер-министр Михаил Мишустин объявил о решении правительства сократить долги по бюджетным кредитам для 21 региона на общую сумму более 114 млрд руб.