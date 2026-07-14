Заботкин: ЦБ не будет «закрывать глаза» на цены топлива

Он указал, что инфляция связана с «разовыми факторами». Первый – «догоняющий» отскок цен на овощи и фрукты, которые «отстали» от своей сезонной нормы в апреле – мае, а в июне наверстали это отставание. Вторым фактором является резкий рост цен на топливо.