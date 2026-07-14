Заботкин: ЦБ не будет «закрывать глаза» на цены топлива
Рост цен в июне произошел из-за топливного кризиса в России. Это следует из заметки об экономике от зампредседателя Банка России Алексей Заботкина.
«Закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке», – написал зампред ЦБ.
Он указал, что инфляция связана с «разовыми факторами». Первый – «догоняющий» отскок цен на овощи и фрукты, которые «отстали» от своей сезонной нормы в апреле – мае, а в июне наверстали это отставание. Вторым фактором является резкий рост цен на топливо.
«В июньских данных влияние топлива было незначительным. Но на издержки влияют не только сами топливные цены, но и ограничения по его доступности», – уточнил Заботкин.
ЦБ намерен следить за ситуацией вокруг цен на топливо. Регулятор исходит из того, что меры правительства смогут нормализовать ситуацию на топливном рынке. Это позволит сохранить прежнюю цель по инфляции в 4% в 2027 г., заключил он.
В конце июня вице-премьер Александр Новак заявил, что кабмин подготовит план стабилизации рынка топлива. Он сообщил о перестройке логистики, искусственном ажиотажном спросе, достаточных запасах топлива и возможном краткосрочном запрете экспорта дизеля. 8 июля правительство ввело запрет на экспорт этого вида топлива.