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Главная / Экономика /

Заботкин: ЦБ не будет «закрывать глаза» на цены топлива

Ведомости

Рост цен в июне произошел из-за топливного кризиса в России. Это следует из заметки об экономике от зампредседателя Банка России Алексей Заботкина.

«Закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке», – написал зампред ЦБ.

Он указал, что инфляция связана с «разовыми факторами». Первый – «догоняющий» отскок цен на овощи и фрукты, которые «отстали» от своей сезонной нормы в апреле – мае, а в июне наверстали это отставание. Вторым фактором является резкий рост цен на топливо.

«В июньских данных влияние топлива было незначительным. Но на издержки влияют не только сами топливные цены, но и ограничения по его доступности», – уточнил Заботкин.

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Бизнес / ТЭК

ЦБ намерен следить за ситуацией вокруг цен на топливо. Регулятор исходит из того, что меры правительства смогут нормализовать ситуацию на топливном рынке. Это позволит сохранить прежнюю цель по инфляции в 4% в 2027 г., заключил он.

В конце июня вице-премьер Александр Новак заявил, что кабмин подготовит план стабилизации рынка топлива. Он сообщил о перестройке логистики, искусственном ажиотажном спросе, достаточных запасах топлива и возможном краткосрочном запрете экспорта дизеля. 8 июля правительство ввело запрет на экспорт этого вида топлива.

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