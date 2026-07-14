ФАС выдала предупреждения 14 участникам топливного рынка
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдали предупреждения 14 предприятиям, работающим на рынке бензина и дизельного топлива, по итогам мониторинга цен. Меры затронули компании в Кировской, Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае, сообщили в ФАС России.
В Кировской области предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт», которые работают под брендом «Движение». По данным регионального управления ФАС, изменение цен на их автозаправочных станциях может быть экономически необоснованным.
В Удмуртии предупреждение направлено ООО «Петросервис», которое, по оценке антимонопольного органа, занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива. Компания должна привести цены к экономически обоснованному уровню.
В Саратовской области предупреждения получили ООО «Трансгруз» (сеть АЗС «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (сеть АЗС «Залив»), изменившие цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить требования необходимо до 31 июля.
В Краснодарском крае аналогичные меры применены к шести компаниям, включая ООО МХО «Рассвет», ООО «Крымэнергоресурс» и ООО «Ветлан». В Нижегородской области предупреждение вынесено индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС под брендами ESCO и «Газпромнефть».
6 июля ФАС возбудила дела в отношении шести независимых участников топливного рынка Московского региона, которых подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Московское областное управление службы возбудило дело в отношении ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя по п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», запрещающего картельные соглашения между конкурентами. Оренбургское управление ФАС выявило аналогичные нарушения в действиях трех независимых участников рынка. Саратовское управление ФАС вынесло предупреждение ООО «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко»).