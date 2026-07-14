ФАС выдала предупреждения 14 участникам топливного рынка

6 июля ФАС возбудила дела в отношении шести независимых участников топливного рынка Московского региона, которых подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Московское областное управление службы возбудило дело в отношении ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя по п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», запрещающего картельные соглашения между конкурентами. Оренбургское управление ФАС выявило аналогичные нарушения в действиях трех независимых участников рынка. Саратовское управление ФАС вынесло предупреждение ООО «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко»).