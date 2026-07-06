ФАС обвинила шесть независимых АЗС Москвы в согласованном завышении цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении шести независимых участников топливного рынка Московского региона, которых подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ФАС, Московское областное управление службы возбудило дело в отношении ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя. Ведомство считает, что в их действиях могут содержаться признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», запрещающего картельные соглашения между конкурентами.
Одновременно Оренбургское управление ФАС выявило аналогичные нарушения в действиях трех независимых участников рынка, занимающихся мелкооптовой реализацией дизельного топлива. По информации службы, нарушение «выразилось в заключении и реализации соглашения, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен при мелкооптовой реализации дизельного топлива».
Саратовское управление ФАС вынесло предупреждение ООО «Алькорр», управляющему сетью АЗС «Торэко». По данным ведомства, компания, занимающая доминирующее положение на розничном рынке топлива Энгельсского района, повысила цены на бензин, что может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства. Организации предписано устранить выявленные нарушения до 31 июля.
24 июня ФАС рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Письмо об этом было направлено в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, уточняется в заявлении.
2 июля вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний. По данным правительства, участники совещания подробно проанализировали ситуацию в производстве нефтепродуктов, текущие запасы топлива и логистические маршруты, а также меры поддержки внутреннего рынка. 1 июля Новак говорил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. При этом Новак отметил существующий «разрыв» с ценами на независимых АЗС.