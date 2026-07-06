ФАС обвинила шесть независимых АЗС Москвы в согласованном завышении цен

2 июля вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний. По данным правительства, участники совещания подробно проанализировали ситуацию в производстве нефтепродуктов, текущие запасы топлива и логистические маршруты, а также меры поддержки внутреннего рынка. 1 июля Новак говорил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. При этом Новак отметил существующий «разрыв» с ценами на независимых АЗС.