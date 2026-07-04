Путин подписал закон о стимулировании поставок бензина на внутренний рынок

При этом для бензина из стран ЕАЭС коэффициент возмещения повышается с 0,68 до 0,9. Для топлива из других государств размер компенсации рассчитывается исходя из индикативной цены Аи-92 на индийском рынке и расходов на транспортировку из индийских морских портов.