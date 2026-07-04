Путин подписал закон о стимулировании поставок бензина на внутренний рынок
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, направленных на обеспечение топливом отечественного рынка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Поправки разрешают смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива. Объем использованного прямогонного бензина будет учитываться как часть произведенного автомобильного, а акциз войдет в стоимость полученного продукта.
На сбор подтверждающих документов о том, что из прямогонного бензина путем смешения произведен высокооктановый, отводится три месяца. За этот же срок нужно успеть подать документы на вычет акциза, начисленного при реализации сырья.
Закон дает право на получение демпфирующей выплаты при производстве автомобильного бензина методом смешения, а также при его ввозе в Россию. Импортировать топливо с правом на демпфер смогут только организации из специального перечня, который утвердит правительство.
При этом для бензина из стран ЕАЭС коэффициент возмещения повышается с 0,68 до 0,9. Для топлива из других государств размер компенсации рассчитывается исходя из индикативной цены Аи-92 на индийском рынке и расходов на транспортировку из индийских морских портов.
Кроме того, доля выпуска прямогонного бензина теперь будет рассчитываться по итогам каждого налогового периода. До конца 2026 г. продлен срок модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов, которые инвестируют в развитие более 100 млрд руб.
Все положения, касающиеся дополнительного обеспечения внутреннего рынка моторным топливом, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 1 июня 2026 г. Положения о модернизации нефтеперерабатывающих заводов имеют обратную силу и применяются к отношениям, возникшим с 1 января 2026 г.
3 июля вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива для скорейшего покрытия спроса на внутреннем рынке. Новак 24 июня провел заседание, посвященное обеспечению топливом удаленных территорий в рамках северного завоза. Главам профильных ведомств поручено оказывать приоритетную поддержку регионам с сезонной логистикой. 23 июня вице-премьер охарактеризовал текущую обстановку на топливном рынке как напряженную, но контролируемую, отметив разработку мер по наращиванию летних поставок.