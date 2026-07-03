Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива

Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топливаОсобое внимание вице-премьер уделил ситуации в Иркутской области и Забайкалье
Зампред правительства России Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для «скорейшего удовлетворения внутреннего спроса». Об этом говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что на совещании по топливному рынку особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. По данным правительства, там сохраняется «напряженная обстановка в части топливообеспечения».
24 июня Новак провел совещание по поставкам топлива для северного завоза в удаленные территории. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку регионов с сезонной логистикой. 23 июня вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке сложной, но контролируемой и сообщил о разработке мер для дополнительных поставок летом. А 22 июня Новак поручил ведомствам подготовить сбалансированный план для поддержания устойчивости рынка, а ФАС – продолжать мониторинг цен.
Ранее власти некоторых российских регионов ввели ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Меры приняты не из-за нехватки топлива, а из-за опасения его дефицита на фоне ажиотажного спроса. Впервые такие ограничения ввели в Крыму и Севастополе после ударов ВСУ. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на АЗС республики прекращен отпуск топлива и за наличные, и по безналу. Позднее аналогичные или более мягкие ограничения ввели в ряде других субъектов.