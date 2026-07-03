Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива

Ранее власти некоторых российских регионов ввели ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Меры приняты не из-за нехватки топлива, а из-за опасения его дефицита на фоне ажиотажного спроса. Впервые такие ограничения ввели в Крыму и Севастополе после ударов ВСУ. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на АЗС республики прекращен отпуск топлива и за наличные, и по безналу. Позднее аналогичные или более мягкие ограничения ввели в ряде других субъектов.