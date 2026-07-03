Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS212,2-1,3%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,08-0,57%RGBITR746,81-0,52%
Главная / Бизнес /

Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива

Особое внимание вице-премьер уделил ситуации в Иркутской области и Забайкалье
Ведомости

Зампред правительства России Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для «скорейшего удовлетворения внутреннего спроса». Об этом говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что на совещании по топливному рынку особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. По данным правительства, там сохраняется «напряженная обстановка в части топливообеспечения».

24 июня Новак провел совещание по поставкам топлива для северного завоза в удаленные территории. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку регионов с сезонной логистикой. 23 июня вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке сложной, но контролируемой и сообщил о разработке мер для дополнительных поставок летом. А 22 июня Новак поручил ведомствам подготовить сбалансированный план для поддержания устойчивости рынка, а ФАС – продолжать мониторинг цен.

Ранее власти некоторых российских регионов ввели ограничения на продажу автомобильного топлива на АЗС. Меры приняты не из-за нехватки топлива, а из-за опасения его дефицита на фоне ажиотажного спроса. Впервые такие ограничения ввели в Крыму и Севастополе после ударов ВСУ. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на АЗС республики прекращен отпуск топлива и за наличные, и по безналу. Позднее аналогичные или более мягкие ограничения ввели в ряде других субъектов.

Читайте также:Грозит ли зависимым от российского топлива странам его дефицит
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте