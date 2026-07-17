Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ставку на уровне 14,25% в июле

Основной риск сейчас – это не только прямой вклад топлива в ИПЦ, а его косвенное влияние на рост издержек (в том числе логистических), предупреждали эксперты. В мониторинге предприятий ЦБ почти четверть компаний отмечали рост издержек, связанных в том числе с удорожанием горюче-смазочных материалов в связи с временной нехваткой топлива. Их ожидания относительно роста цен в ближайшие три месяца выросли до 5,8% в годовом выражении после 4,3% в июне. В июне инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 0,87% месяц к месяцу после 0,17% в мае. Годовой прирост цен увеличился до 6,02% с 5,31% в мае. Июньский рост ИПЦ почти на две трети приходится на две составляющие – «догоняющий» отскок цен на овощи и фрукты и резкий рост цен на топливо, отметил Заботкин в «заметке об экономике», опубликованной в Telegram-канале регулятора. Это, по словам зампреда, разовые факторы. Регулятор будет внимательно следить за ситуацией в течение июля, «закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания не вправе, подчеркнул Заботкин. По его словам, если общий спрос в экономике растет умеренно и инфляционные ожидания не раскручиваются бесконтрольно, то после разового скачка цен произойдет замедление. Банк России исходит из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке, подчеркнул Заботкин.