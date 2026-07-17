В АКРА ждут роста дефолтов эмитентов облигаций

За первые шесть месяцев 2026 г. дефолты допустили 13 компаний против восьми за аналогичный период прошлого года. Четыре из них – эмитенты исключительно цифровых финансовых активов (ЦФА). Доля новых дефолтных компаний составила 1,4% от общего числа эмитентов корпоративных облигаций и ЦФА, а их совокупный публичный долг – около 0,1% от всего рынка корпоративного долга (36,6 трлн руб.). Совокупный объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг таких компаний составляет порядка 42 млрд руб. – основная доля (около 37 млрд руб.) пришлась на «Евротранс», следует из данных агентства. Среди эмитентов, которые за первое полугодие допустили полноценные дефолты (не технические, как, например «Евротранс»), были зернотрейдер «Агродом», сельскохозяйственная компания «Донецкая долина», «Сибавтотранс», лизинговые компании «Соби-лизинг» и «Роял капитал». Среди крупных эмитентов техдефолт из-за технических проблем допустил девелопер «Самолет» – компания исполнила обязательства позднее надлежащего срока.