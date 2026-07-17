В АКРА ждут роста дефолтов эмитентов облигаций

В АКРА ждут роста дефолтов эмитентов облигацийНо по итогам года уровень дефолтности останется умеренным, несмотря на риски
Риски неисполнения долговых обязательств российскими компаниями остаются повышенными на фоне все еще дорогой стоимости заимствования, замедления роста экономики и геополитической неопределенности, говорится в бюллетене долгового рынка АКРА (есть у «Ведомостей»). Количество неплатежей во втором полугодии может увеличиться, но общая дефолтность на рынке корпоративного долга по итогам 2026 г. останется умеренной, полагают в агентстве: доля компаний, не платящих по обязательствам, будет на уровне ниже 5% от общего числа эмитентов.
Состояние рынка
За первые шесть месяцев 2026 г. дефолты допустили 13 компаний против восьми за аналогичный период прошлого года. Четыре из них – эмитенты исключительно цифровых финансовых активов (ЦФА). Доля новых дефолтных компаний составила 1,4% от общего числа эмитентов корпоративных облигаций и ЦФА, а их совокупный публичный долг – около 0,1% от всего рынка корпоративного долга (36,6 трлн руб.). Совокупный объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг таких компаний составляет порядка 42 млрд руб. – основная доля (около 37 млрд руб.) пришлась на «Евротранс», следует из данных агентства. Среди эмитентов, которые за первое полугодие допустили полноценные дефолты (не технические, как, например «Евротранс»), были зернотрейдер «Агродом», сельскохозяйственная компания «Донецкая долина», «Сибавтотранс», лизинговые компании «Соби-лизинг» и «Роял капитал». Среди крупных эмитентов техдефолт из-за технических проблем допустил девелопер «Самолет» – компания исполнила обязательства позднее надлежащего срока.