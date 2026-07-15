ФБР назвало полуфинал Англия – Аргентина самым рискованным матчем ЧМ-2026

Газета пишет, что соперничество между Англией и Аргентиной выходит далеко за рамки футбольного. Daily Mirror напомнила о вопросе Фолклендских (Мальвинских) островов, спорной территории в южной Атлантике. В 1982 г. за них Аргентина и Великобритания вели войну, в которой погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.