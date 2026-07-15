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ФБР назвало полуфинал Англия – Аргентина самым рискованным матчем ЧМ-2026

Ведомости

Будущий матч Англии против Аргентины отнесли к категории «наивысшего риска» из-за потенциальных беспорядков среди болельщиков. Об этом сообщила Daily Mirror со ссылкой на итоги заседания ФБР, местной полиции и ФИФА.

На стадионе в Атланте предусмотрели отдельные входы для двух групп болельщиков, а для поддержания порядка задействуют дополнительные силы полиции. Особое внимание будет уделено районам вокруг отеля команд и стадиона.

«Дополнительный персонал и ресурсы уже развернуты и будут продолжать стратегически размещаться в местах проведения мероприятия, развлекательных районах и других местах с высокой проходимостью, чтобы обеспечить безопасное и приятное пребывание для всех», – заявили в департаменте полиции Атланты.

Газета пишет, что соперничество между Англией и Аргентиной выходит далеко за рамки футбольного. Daily Mirror напомнила о вопросе Фолклендских (Мальвинских) островов, спорной территории в южной Атлантике. В 1982 г. за них Аргентина и Великобритания вели войну, в которой погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Сборные Англии и Аргентины сыграют полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 15 июля в 22:00 мск. Англичане в 1/4 финала победили Норвегию в дополнительное время – 2:1. Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

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