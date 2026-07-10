Полицейский пострадал в результате беспорядков после матча ЧМ в Лондоне
В Лондоне полицейский получил ранение в ходе беспорядков после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко, который прошел в США. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Как минимум четверо участников беспорядков были задержаны. Стычки болельщиков сборной Марокко произошли в районе Эджвер-роуд. Жители Лондона также нападали на автомобили, в которые находились молодые женщины.
По данным телеканала, у полицейского диагностированы травмы головы после, предположительно, удара стеклянной бутылкой. Дороги были открыты примерно в 01:00 10 июля после беспорядков.
9 июля Франция победила Марокко со счетом 2:0. Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В первом тайме Мбаппе не смог реализовать пенальти, а на 77-й минуте его заменили из-за повреждения. «Я получил удар по лодыжке, но я в порядке», – цитировал Мбаппе RMC Sport. 14 июля в полуфинале сборная Франции сыграет с победителем встречи между чемпионами Евро-2024 испанцами и командой Бельгии.