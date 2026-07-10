Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,308+0,5%CHKZ13 250-2,93%KZOS54,3+6,68%IMOEX2 161,86-1,14%RTSI896,92-1,14%RGBI113,83+0,35%RGBITR759,87+0,37%
Главная / Политика /

Полицейский пострадал в результате беспорядков после матча ЧМ в Лондоне

Ведомости

В Лондоне полицейский получил ранение в ходе беспорядков после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко, который прошел в США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как минимум четверо участников беспорядков были задержаны. Стычки болельщиков сборной Марокко произошли в районе Эджвер-роуд. Жители Лондона также нападали на автомобили, в которые находились молодые женщины.

По данным телеканала, у полицейского диагностированы травмы головы после, предположительно, удара стеклянной бутылкой. Дороги были открыты примерно в 01:00 10 июля после беспорядков.

9 июля Франция победила Марокко со счетом 2:0. Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В первом тайме Мбаппе не смог реализовать пенальти, а на 77-й минуте его заменили из-за повреждения. «Я получил удар по лодыжке, но я в порядке», – цитировал Мбаппе RMC Sport. 14 июля в полуфинале сборная Франции сыграет с победителем встречи между чемпионами Евро-2024 испанцами и командой Бельгии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте