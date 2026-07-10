Полицейский пострадал в результате беспорядков после матча ЧМ в Лондоне

9 июля Франция победила Марокко со счетом 2:0. Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В первом тайме Мбаппе не смог реализовать пенальти, а на 77-й минуте его заменили из-за повреждения. «Я получил удар по лодыжке, но я в порядке», – цитировал Мбаппе RMC Sport. 14 июля в полуфинале сборная Франции сыграет с победителем встречи между чемпионами Евро-2024 испанцами и командой Бельгии.