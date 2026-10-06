В России выросли объемы импорта новых легковых авто на 25%
Импорт новых легковых автомобилей в России вырос на 25% до 301 000 единиц. Это следует из данных «Автостата» на форуме CarX 26, пишет ТАСС.
Лидерами среди ввезенных марок стали Geely, а среди моделей – Mazda CX-5.
Вырос и импорт машин с пробегом – на 4% до 334 300 единиц. Лидером в этом сегменте стала Toyota, моделью – Toyota Corolla.
Накануне Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что за девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 4,98% год к году, общие продажи за это время составили 967 996 штук. В сентябре объем рынка составил 126 542 автомобиля, что на 0,01% больше, чем в этом месяце в 2025 г. В структуре продаж отмечается рост спроса на электромобили.
Директор «Автостата» Сергей Целиков сообщал в сентябре, что за восемь месяцев 2026 г. импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98%. В Россию из Китая перевезли 38 000 автомобилей.