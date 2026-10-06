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В России выросли объемы импорта новых легковых авто на 25%

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Импорт новых легковых автомобилей в России вырос на 25% до 301 000 единиц. Это следует из данных «Автостата» на форуме CarX 26, пишет ТАСС.

Лидерами среди ввезенных марок стали Geely, а среди моделей – Mazda CX-5.

Вырос и импорт машин с пробегом – на 4% до 334 300 единиц. Лидером в этом сегменте стала Toyota, моделью – Toyota Corolla.

Накануне Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что за девять месяцев автомобильный рынок России вырос на 4,98% год к году, общие продажи за это время составили 967 996 штук. В сентябре объем рынка составил 126 542 автомобиля, что на 0,01% больше, чем в этом месяце в 2025 г. В структуре продаж отмечается рост спроса на электромобили. 

Директор «Автостата» Сергей Целиков сообщал в сентябре, что за восемь месяцев 2026 г. импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98%. В Россию из Китая перевезли 38 000 автомобилей.

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