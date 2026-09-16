Трамп потребовал снизить ставку ФРС до 1% или ниже

Он также повторил угрозу прекратить торговлю со странами, с которыми у США сложился дефицит: «Если бы мы прекратили торговлю с каждой страной, с которой у нас дефицит, а это большинство, мы зарабатывали бы как минимум $1,5 трлн в год».