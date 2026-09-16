Трамп потребовал снизить ставку ФРС до 1% или ниже
Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть 1% или меньше. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Процентные ставки в США должны быть 1% или меньше, потому что мы – лучший кредитный ресурс в мире, с большим отрывом. Наша страна процветает благодаря новым инвестициям», – заявил Трамп.
Он также повторил угрозу прекратить торговлю со странами, с которыми у США сложился дефицит: «Если бы мы прекратили торговлю с каждой страной, с которой у нас дефицит, а это большинство, мы зарабатывали бы как минимум $1,5 трлн в год».
По его словам, понятие «дефицит» – не что иное, как «причудливое слово для убытка». «Мы "тащим" почти каждую страну мира, и это не может продолжаться. Снизьте процентные ставки для США, и быстро», – заключил президент США.
16 сентября ФРС повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75–4% – впервые с июля 2023 г. Глава регулятора Кевин Уорш объяснил решение тем, что инфляция «слишком высока и остается такой слишком долго». Ожидается еще одно повышение до конца года.
Трамп ранее уже требовал от ФРС снизить ставку, угрожая в противном случае остановить торговлю с рядом стран.