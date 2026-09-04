Трамп потребовал от ФРС снижения ключевой ставки под угрозой остановки торговли

Трамп добавил, что у США должна быть самая низкая ключевая ставка в мире. Он пригрозил, что в случае отказа его администрация прекратит торговать со многими странами. По его словам, это «лучше, чем тарифы». Трамп также заявил, что ФРС должна «одуматься и наконец-то стать патриотом», поскольку высокая ставка ставит США «в крайне невыгодное положение».