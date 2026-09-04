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Трамп потребовал от ФРС снижения ключевой ставки под угрозой остановки торговли

Анна Суслова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку, в противном случае он пригрозил регулятору остановить торговлю со странами, с которыми у США сложился торговый дефицит. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«В августе работодатели создали 162 000 рабочих мест. Снизьте процентные ставки, потому что кредитная история США намного лучше, чем была совсем недавно! Сильная страна означает более низкую процентную ставку – это лучший кредит… Очень просто», – заявил он.

Трамп добавил, что у США должна быть самая низкая ключевая ставка в мире. Он пригрозил, что в случае отказа его администрация прекратит торговать со многими странами. По его словам, это «лучше, чем тарифы». Трамп также заявил, что ФРС должна «одуматься и наконец-то стать патриотом», поскольку высокая ставка ставит США «в крайне невыгодное положение».

В конце июля ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%. Следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США состоится 17–18 сентября 2026 г.

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