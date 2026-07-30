Почему ФРС на самом интригующем заседании сохранила ставку

Почему ФРС на самом интригующем заседании сохранила ставкуОна осталась на уровне 3,5–3,75%, но рынок допускает повышение в этом году
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Тем не менее, за несколько недель до заседания ФРС рыночная оценка вероятности повышения ставок меняла значения с 16% до 43%. Этому способствовала как геополитическая нестабильность, так и политика нового главы ФРС Кевина Уорша (был назначен на должность в конце мая) по отказу от подробного информирования рынка. Несмотря на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, июньская инфляция в США оказалась более благоприятной, чем ожидалось. Это, как считают эксперты, стало одной из главных причин, по которой ФРС воздержалась от ястребиной политики. При этом аналитики ожидают повышения ставки до конца года.
«Спросите любого на Уолл-стрит, собирается ли ФРС сегодня повышать ставки, и, скорее всего, вы услышите: «Мы понятия не имеем», – писало агентство Bloomberg накануне заседания. В рыночных ожиданиях от ФРС стало намного больше неопределенности и волатильности вследствие того, что Уорш придерживается более скрытной политики. При нем регулятор значительно сократил размер пресс-релизов и отказался от практики предварительного информирования рынков о последующих действиях ФРС. Уорш аргументирует такое поведение стремлением получать более четкое представление о том, что участники рынка думают об экономике, а не слышать «эхо собственных прогнозов», рассказывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.
Конечная цель такой политики – заставить рынки перестать угадывать, что скажет ФРС, и начать анализировать реальные экономические данные, объясняет научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Однако такого рода интрига увеличивает волатильность рынков и делает монетарную политику менее предсказуемой, увеличивая премию за неопределенность, утверждает эксперт. Например, Уорш на пресс-конференции заявил: «Участники рынка учатся играть в мяч вместо судьи, и рыночные цены будут отвечать в том направлении и с той силой, в которой посчитают нужным».
Ключевая ставка в США остается неизменной уже пятое заседание подряд и второе заседание с Уоршем на посту главы ФРС. Решение по сохранению ставки было принято большинством голосов: 9 против 3 (на прошлом заседании единогласно). Три члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, один из главных органов ФРС), которые проголосовали против неизменной ставки, выступали за то, чтобы повысить ее на 25 б. п.
«Экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, отчасти обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке», – говорится в пресс-релизе регулятора. По данным за июнь годовая инфляция (CPI) снизилась с трехлетнего максимума 4,2% в мае до 3,5% и оказалась ниже консенсус-прогноза в 3,8%. Базовая инфляция также опустилась с 2,9% до 2,6%. Такие данные «дают ФРС возможность не спешить с повышением ставки», – объясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В дополнение к этому месячный индекс потребительских цен также упал на 0,4% (с 335,12 п. до 333,95 п. в абсолютных значениях), что существенно превысило прогноз (0,1%), и стало самым весомым его падением с 2020 г.
Тем не менее, еще в протоколах июньского заседания ФРС члены FOMC выражали обеспокоенность по поводу текущей инфляции, рассказывает Беленькая. Показатель «остается устойчиво высоким из-за сильного спроса, обусловленного развитием искусственного интеллекта, конфликта на Ближнем Востоке (влияющего на цены на нефть и перебои с поставками) и тарифной политики», говорит эксперт. Последние пять лет инфляция в США так и не достигла целевого показателя в 2%, добавляет экономист и автор телеграм-канала TruEcon Егор Сусин. Один только этот факт, по словам эксперта, дает понять, что политика прошлых глав ФРС была недостаточно жесткой. «Уже это может быть поводом для повышения ставок», – считает он.
«Есть только одна цель, и это 2%. Ни один из моих коллег из FOMC не подвержен иллюзии. Мы начали новую главу, и мы понимаем, что пять с лишним лет инфляции выше цели не могут быть исправлены за 9 недель или за 1 месяц скромного понижения цен. Эта администрация ФРС не допустит такой инфляции», – заявил Уорш на пресс-конференции после заседания.
Дополнительные риски для инфляции, помимо ситуации на Ближнем Востоке, вызывают новые решения администрации президента США по тарифам, говорит Беленькая. Речь идет о новых импортных пошлинах 10–12,5% в отношении 60 стран вместо временной 10% пошлины, срок действия которой истек в прошлую пятницу. Решения президента США Дональда Трампа прямо ведут к усилению инфляционного давления, и, тем не менее, сам Трамп открыто требует того, чтобы процентная ставка была как можно более низкой. Как говорит Беленькая, Уорш «не может не знать о настойчивом желании Трампа». Однако глава ФРС также не может игнорировать высокую инфляцию, мнение членов комитета по открытым рынкам, риски для независимости ФРС и свою профессиональную репутацию.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что дальнейшее повышение ставки ФРС вполне возможно. Показатели рынка труда США в последнее время говорят о его устойчивости без «перегрева», утверждает Беленькая, поэтому в случае необходимости, ФРС сможет повысить процентную ставку без риска вызвать серьезные проблемы с безработицей. Уровень безработицы в июне составил 4,2% по сравнению с 4,3% в мае, рассказала ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Ирина Ипатова.
Ужесточение ДКП в этой ситуации будет «адекватным упреждающим шагом», согласился Еремкин. «Сюрприз вполне возможен, поскольку это продемонстрирует политическую независимость ФРС от давления Трампа и сразу создаст репутацию беспрецедентного борца с инфляцией для нового председателя», – заявил эксперт. В пользу версий о будущем повышении ставки также говорит тот факт, что Кевин Уорш и значительная часть других членов ФРС имеют «ястребиный» настрой.
Рыночные ожидания по дальнейшей траектории ставки в последнее время сместились в сторону более жесткой политики, сообщает Центр макроэкономических исследований «Сбера». Вмененные ожидания по ставке федеральных фондов сейчас отражают повышение на 50 б. п. в сентябре 2026 г., заявили в «Сбере». Базовый сценарий, по прогнозам организации, предполагает повышение ставки на 25 б. п. в сентябре и еще на 25 б. п. в декабре.