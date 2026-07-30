Почему ФРС на самом интригующем заседании сохранила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Тем не менее, за несколько недель до заседания ФРС рыночная оценка вероятности повышения ставок меняла значения с 16% до 43%. Этому способствовала как геополитическая нестабильность, так и политика нового главы ФРС Кевина Уорша (был назначен на должность в конце мая) по отказу от подробного информирования рынка. Несмотря на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, июньская инфляция в США оказалась более благоприятной, чем ожидалось. Это, как считают эксперты, стало одной из главных причин, по которой ФРС воздержалась от ястребиной политики. При этом аналитики ожидают повышения ставки до конца года.