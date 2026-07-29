Итоги торгов на Мосбирже 29 июля

На Ближнем Востоке пауза в боевых действиях оказалась недолгой – США и Иран вернулись к эскалации, обменявшись ударами. Стоимость нефти на этом фоне пошла вверх, но до $90–100, как на прошлой неделе, еще далеко. Судя по всему, на рынках считают, что эскалация временная и что стороны в скором времени снова вернутся за стол переговоров, отметил Смирнов.