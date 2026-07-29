Итоги торгов на Мосбирже 29 июля

Итоги торгов на Мосбирже 29 июляПодорожание нефти и ослабление рубля поддержали бумаги экспортеров
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 29 июля, вырос на 2,1% до 2237,17 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,25% и составил 888,08 пункта.
Юань на Московской бирже вырос на 1,1% (+13 коп.) до 11,79 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 79,36 руб. (+66 коп.). Официальный курс евро составил 90,21 руб. (+58 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 7,21% до $88,01/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 7,54% до $85,21/барр.
Покупатели проявили настойчивость, что позволило удержать индекс Мосбиржи выше 2200 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. 29 июля наблюдалось благоприятное для бумаг экспортеров сочетание дорожающей нефти и слабеющего рубля. Также сохраняются геополитические надежды: президент США Дональд Трамп сделал ряд оптимистичных заявлений касательно урегулирования украинского конфликта. Кроме того, СМИ сообщили о планах американских переговорщиков вскоре посетить Москву и Киев.
На Ближнем Востоке пауза в боевых действиях оказалась недолгой – США и Иран вернулись к эскалации, обменявшись ударами. Стоимость нефти на этом фоне пошла вверх, но до $90–100, как на прошлой неделе, еще далеко. Судя по всему, на рынках считают, что эскалация временная и что стороны в скором времени снова вернутся за стол переговоров, отметил Смирнов.
Несмотря на тревожные сводки с Ближнего Востока, китайские биржевые индексы завершили торги в умеренном плюсе. Поддержку рынку оказал техсектор – опасения завышенных оценок ИИ-компаний снова отступили, что восстановило спрос на их акции, говорит эксперт. На американском рынке накануне заседания (29 июля в 21.00 мск) Федеральной резервной системы (ФРС) сохраняли выжидательные настроения. Консенсус рынка был за сохранение ставки в текущем диапазоне 3,5–3,75%. Большое значение будут иметь комментарии ФРС и их тональность, отметил Смирнов.
В Еврозоне и США 30 июля будут опубликованы предварительные оценки ВВП за II квартал 2026 г. На российском рынке Дом.РФ и Ozon раскроют полугодовые финансовые результаты по МСФО, а «Аэрофлот», «Русгидро» и «Интер РАО» – отчетности по РСБУ. ЦБ, в свою очередь, опубликует «Обзор банковского регулирования». В числе прочего инвесторы могут отыгрывать публикуемый в среду вечером недельный отчет Росстата по инфляции, добавил Смирнов.
При позитивном новостном фоне индекс Мосбиржи может выйти к сопротивлению в районе 2260 пунктов, считает эксперт.
Доллар на межбанке подбирается к круглым 80 руб., биржевой юань – к 11,8 руб. Одна из очевидных причин курсовой динамики – завершение налогового периода, под который экспортеры продавали на рынке дополнительные объемы валюты, пояснил Смирнов. Кроме того, приток экспортной выручки может сокращаться, поскольку она в основном формировалась по ценам июня, а нефть за этот месяц просела на 28%. Снижение ключевой ставки Банком России до 14% также ведет к росту системного давления на нацвалюту, добавил он.
В то же время ситуация на рынке рублевого долга улучшилась, индекс гособлигаций RGBI восстановился до уровней месячной давности у 115 пунктов. Краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару у БКС – 78–80 руб., к юаню – 11,6–11,9 руб.