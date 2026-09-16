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ФРС США впервые с 2023 года повысила ставку до 3,75–4%

Анна Суслова
SHAWN THEW / TASS
SHAWN THEW / TASS

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 3,75-4% годовых, говорится в сообщении на сайте американского регулятора. Повышение ставки произошло впервые с июля 2023 г.

Решение поможет снизить инфляцию до 2% и стабилизировать цены, отмечается в заявлении ФРС.

«Экономическая активность растет уверенными темпами. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, отчасти вызванную геополитическими событиями, внутренние расходы остаются стабильными. Темпы роста производительности высоки, а капиталовложения значительны», – говорится в сообщении.

В ФРС также отметили, что количество рабочих мест растет пропорционально численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. Инфляция, согласно данным комитета, остается на повышенном уровне.

Последний раз ФРС повышала ставку в июле 2023 г. Тогда ставка поднялась на 25 б. п. – с 5–5,25% до 5,25–5,5% годовых.

4 сентября Дональд Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку. Он пригрозил регулятору, что, если требования не будут выполнены, США остановят торговлю со странами, с которыми у Соединенных Штатов сложился торговый дефицит.

 

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