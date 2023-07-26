ФРС США повысила ключевую ставку до 5,25-5,5%

Как сообщали «Ведомости», о надвигающейся рецессии в ближайшие месяцы предупредили ведущие аналитики с Уолл-стрит. Среди них – инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон. По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.