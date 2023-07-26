ФРС США повысила ключевую ставку до 5,25-5,5%
ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC – "Ведомости") решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 5,25% до 5,5% годовых. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. И если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей, комитет будет готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики.
По мнению ФРС, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.
На заседании 14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19-20 сентября.
28 июня председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл заявил, что риск рецессии в экономике США есть, но такой сценарий развития событий является менее вероятным.
Как сообщали «Ведомости», о надвигающейся рецессии в ближайшие месяцы предупредили ведущие аналитики с Уолл-стрит. Среди них – инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон. По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.