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Экономика

Глава ФРС допустил рецессию в экономике США

Ведомости

Риск рецессии в экономике США есть, но такой сценарий развития событий является менее вероятным, заявил председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Рецессия для меня не является наиболее вероятным сценарием, но она определенно возможна, и конечно, многие прогнозисты предсказывают ее», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Текущие индикаторы показывают «мягкое приземление» американской экономики, добавил Пауэлл.

14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г. 

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О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости». По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.

Ранее в этом месяце главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил журналистам, что даже в случае небольшого роста ВВП США будет казаться, что рецессия уже началась. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что экономика страны «сильна» и рецессии не ожидается. Глава минфина США Джанет Йеллен до этого допускала рецессию, но указывала на снижение вероятности такого сценария.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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