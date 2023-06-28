Глава ФРС допустил рецессию в экономике США

Ранее в этом месяце главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил журналистам, что даже в случае небольшого роста ВВП США будет казаться, что рецессия уже началась. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что экономика страны «сильна» и рецессии не ожидается. Глава минфина США Джанет Йеллен до этого допускала рецессию, но указывала на снижение вероятности такого сценария.