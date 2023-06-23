Аналитики JPMorgan допустили начало рецессии в США в конце этого года
Рецессия в США может начаться уже в IV квартале этого года или в I – следующего. Об этом говорится в отчете аналитиков JPMorgan Chase, пишет MarketWatch.
«В отсутствие превентивного смягчения [денежно-кредитной политики] от ФРС (в то время как ее ожидания предполагают еще два повышения [процентных ставок] до конца года) мы прогнозируем более сложную макроэкономическую конъюнктуру для рынка акций во втором полугодии на фоне ослабления потребительских трендов, а котировки к тому времени резко изменятся», – сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).
На ожидание рецессии среди инвесторов указывает и Financial Times. По данным газеты, сейчас доходность двухлетних облигаций составляет 4,72%, а десятилетних – 3,705%. Уточняется, что это максимальная разница между двумя видами облигаций как минимум за три месяца. Как пишет FT, перед каждой рецессией за последние 50 лет доходность краткосрочных инструментов была выше.
14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г.
О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости». По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.
В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg сообщила о том, что вероятность рецессии, напротив, снизилась на фоне устойчивого рынка труда и снижающейся инфляции. При этом она отметила, что риск рецессии все равно сохраняется.