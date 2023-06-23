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Экономика

Аналитики JPMorgan допустили начало рецессии в США в конце этого года

Ведомости

Рецессия в США может начаться уже в IV квартале этого года или в I – следующего. Об этом говорится в отчете аналитиков JPMorgan Chase, пишет MarketWatch. 

«В отсутствие превентивного смягчения [денежно-кредитной политики] от ФРС (в то время как ее ожидания предполагают еще два повышения [процентных ставок] до конца года) мы прогнозируем более сложную макроэкономическую конъюнктуру для рынка акций во втором полугодии на фоне ослабления потребительских трендов, а котировки к тому времени резко изменятся», – сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»). 

На ожидание рецессии среди инвесторов указывает и Financial Times. По данным газеты, сейчас доходность двухлетних облигаций составляет 4,72%, а десятилетних – 3,705%. Уточняется, что это максимальная разница между двумя видами облигаций как минимум за три месяца. Как пишет FT, перед каждой рецессией за последние 50 лет доходность краткосрочных инструментов была выше. 

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14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г. 

О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости». По данным аналитиков The Wall Street Journal, рецессия в США наступит с вероятностью в 44%.

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg сообщила о том, что вероятность рецессии, напротив, снизилась на фоне устойчивого рынка труда и снижающейся инфляции. При этом она отметила, что риск рецессии все равно сохраняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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