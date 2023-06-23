Аналитики JPMorgan допустили начало рецессии в США в конце этого года

«В отсутствие превентивного смягчения [денежно-кредитной политики] от ФРС (в то время как ее ожидания предполагают еще два повышения [процентных ставок] до конца года) мы прогнозируем более сложную макроэкономическую конъюнктуру для рынка акций во втором полугодии на фоне ослабления потребительских трендов, а котировки к тому времени резко изменятся», – сказано в сообщении (цит. по «Интерфаксу»).