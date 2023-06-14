ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25%

Целевым уровнем по инфляции является 2%. При этом инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г. Базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) замедлилась до 5,3% в годовом выражении после 5,5% месяцем ранее. ВВП США в I квартале этого года вырос на 1,1%, что уступает показателю IV квартала 2022 г. (2,6%).