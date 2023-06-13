Годовая инфляция в США замедлилась до минимального с марта 2021 года уровня

3 мая Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 5-5,25% годовых. В ведомстве отметили умеренный рост экономической активности в I квартале 2023 г. Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена, заявили в ФРС США. В предыдущий раз ФРС США повышала ставку до 4,75-5% годовых в конце марта. Согласно медианным прогнозам ведомства, к концу 2023 г. ставка составит 5,1%, к концу 2024 г. – 4,3%, а к концу 2025 г. – 3,1%.