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Экономика

Годовая инфляция в США замедлилась до минимального с марта 2021 года уровня

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос за май на 0,1% по сравнению с ростом на 0,4% в апреле. В годовом же выражении инфляция замедлилась до 4% после 4,9% месяцем ранее, что стало минимальным значением с марта 2021 г., сообщило федеральное бюро статистики труда США.

Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали годовую инфляцию на уровне 4,2%, а месячную – на отметке 0,2%.

Базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI) замедлилась до 5,3% в годовом выражении после 5,5% месяцем ранее. В месячном выражении прирост третий месяц подряд составляет 0,4%.

3 мая Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 5-5,25% годовых. В ведомстве отметили умеренный рост экономической активности в I квартале 2023 г. Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена, заявили в ФРС США. В предыдущий раз ФРС США повышала ставку до 4,75-5% годовых в конце марта. Согласно медианным прогнозам ведомства, к концу 2023 г. ставка составит 5,1%, к концу 2024 г. – 4,3%, а к концу 2025 г. – 3,1%.

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Целевой уровень по инфляции в США – 2%. В марте инфляция замедлилась до 5% в годовом выражении, базовая инфляция составила 5,6%. ВВП США в I квартале этого года вырос на 1,1%, что уступает показателю IV квартала 2022 г. (2,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных