В Goldman Sachs допустили «ощущение рецессии» даже при медленном росте экономики США
Главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон ожидает, что даже в случае небольшого роста ВВП США будет казаться, что рецессия уже началась. Об этом он рассказал в интервью CNBC.
«У нас все еще может сложиться ситуация, в которой экономический рост будет медленным, а инфляция – немного более неустойчивой. Поэтому я думаю, нам нужно быть немного осторожнее. Возможно, это и не рецессия, но ситуация определенно будет ощущаться как рецессия в условиях роста экономики на 0-1% и инфляции 3,5-4%», – рассказал он.
Рецессия может наступить, по оценке Соломона, в конце этого года или первой половине 2024 г., но есть существенная вероятность того, что это произойдет, поскольку потребительский спрос оказался устойчивым, а уровень безработицы – по-прежнему низким.
«Будем смотреть, но пока все шло достаточно хорошо после очень разрушительного периода...экономика оказалась гораздо устойчивее, чем мы ожидали», – добавил он.
Соломон также допустил рост ключевой ставки из-за неустойчивой инфляции, что «усложнит» экономическую обстановку в стране.
О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости».
3 мая Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 5-5,25% годовых. В ведомстве отметили умеренный рост экономической активности в I квартале 2023 г. Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена, заявили в ФРС США. В предыдущий раз ФРС США повышала ставку до 4,75-5% годовых в конце марта. Согласно медианным прогнозам ведомства, к концу 2023 г. ставка составит 5,1%, к концу 2024 г. – 4,3%, а к концу 2025 г. – 3,1%.