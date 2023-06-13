В Goldman Sachs допустили «ощущение рецессии» даже при медленном росте экономики США

«У нас все еще может сложиться ситуация, в которой экономический рост будет медленным, а инфляция – немного более неустойчивой. Поэтому я думаю, нам нужно быть немного осторожнее. Возможно, это и не рецессия, но ситуация определенно будет ощущаться как рецессия в условиях роста экономики на 0-1% и инфляции 3,5-4%», – рассказал он.