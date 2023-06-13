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Экономика

В Goldman Sachs допустили «ощущение рецессии» даже при медленном росте экономики США

Ведомости

Главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон ожидает, что даже в случае небольшого роста ВВП США будет казаться, что рецессия уже началась. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«У нас все еще может сложиться ситуация, в которой экономический рост будет медленным, а инфляция – немного более неустойчивой. Поэтому я думаю, нам нужно быть немного осторожнее. Возможно, это и не рецессия, но ситуация определенно будет ощущаться как рецессия в условиях роста экономики на 0-1% и инфляции 3,5-4%», – рассказал он.

Рецессия может наступить, по оценке Соломона, в конце этого года или первой половине 2024 г., но есть существенная вероятность того, что это произойдет, поскольку потребительский спрос оказался устойчивым, а уровень безработицы – по-прежнему низким.

«Будем смотреть, но пока все шло достаточно хорошо после очень разрушительного периода...экономика оказалась гораздо устойчивее, чем мы ожидали», – добавил он.

Соломон также допустил рост ключевой ставки из-за неустойчивой инфляции, что «усложнит» экономическую обстановку в стране.

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О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости».

3 мая Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 б. п. до 5-5,25% годовых. В ведомстве отметили умеренный рост экономической активности в I квартале 2023 г. Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена, заявили в ФРС США. В предыдущий раз ФРС США повышала ставку до 4,75-5% годовых в конце марта. Согласно медианным прогнозам ведомства, к концу 2023 г. ставка составит 5,1%, к концу 2024 г. – 4,3%, а к концу 2025 г. – 3,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных