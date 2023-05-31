Как заработать в случае рецессии в США

Рост S&P 500 с начала года (+9,5% до 4215 пунктов) в основном связан со значительным ростом нескольких акций крупных хайтеков на хайпе по поводу технологии искусственного интеллекта (ИИ). Рыночная стоимость пяти технологических гигантов – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Nvidia – достигла четверти от капитализации всего индекса S&P 500, которая превышает $35 трлн. Столь сильное влияние этих компаний на широкий рынок несет риски для инвесторов, пишет Business Insider.