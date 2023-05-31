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Как заработать в случае рецессии в США

Бумаги нециклических секторов и хайтеки будут сильнее широкого рынка
Инга Сангалова
На Уолл-стрит все больше опасаются рецессии и снижения рынка акций / Brendan McDermid / Reuters

Ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит предупредили о надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы. Этого ждут как минимум легендарный инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон.

Рост S&P 500 с начала года (+9,5% до 4215 пунктов) в основном связан со значительным ростом нескольких акций крупных хайтеков на хайпе по поводу технологии искусственного интеллекта (ИИ). Рыночная стоимость пяти технологических гигантов – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Nvidia – достигла четверти от капитализации всего индекса S&P 500, которая превышает $35 трлн. Столь сильное влияние этих компаний на широкий рынок несет риски для инвесторов, пишет Business Insider.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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