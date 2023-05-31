Как заработать в случае рецессии в США

Как заработать в случае рецессии в СШАБумаги нециклических секторов и хайтеки будут сильнее широкого рынка
Ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит предупредили о надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы. Этого ждут как минимум легендарный инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон.
Рост S&P 500 с начала года (+9,5% до 4215 пунктов) в основном связан со значительным ростом нескольких акций крупных хайтеков на хайпе по поводу технологии искусственного интеллекта (ИИ). Рыночная стоимость пяти технологических гигантов – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Nvidia – достигла четверти от капитализации всего индекса S&P 500, которая превышает $35 трлн. Столь сильное влияние этих компаний на широкий рынок несет риски для инвесторов, пишет Business Insider.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам