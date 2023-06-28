Байден заявил об «огромных проблемах» у Китая
У Китая «огромные проблемы». Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию, сообщает пресс-пул Белого дома.
В сообщении сказано, что американский лидер не стал вдаваться в подробности.
Reuters пишет, что в ходе той же встречи Байден заявил, что экономика США «сильна». По его словам, рецессии не ожидается. В сообщении пресс-пула также говорится, что Байден, упомянув свое выступление в Чикаго с речью об экономической политике США, заявил об экономическом росте страны.
20 июня Reuters сообщило, что Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, американский лидер призвал «беспокоиться о Китае, но не из-за Китая». По его словам, КНР испытывает «реальные экономические трудности».
За день до заявления Байдена госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИДа Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И и с Си Цзиньпином. По итогам поездки американский чиновник заявил, что личная встреча Байдена и Си Цзиньпина может состояться в ближайшие несколько месяцев.