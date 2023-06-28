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Политика

Байден заявил об «огромных проблемах» у Китая

Ведомости

У Китая «огромные проблемы». Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию, сообщает пресс-пул Белого дома. 

В сообщении сказано, что американский лидер не стал вдаваться в подробности. 

Reuters пишет, что в ходе той же встречи Байден заявил, что экономика США «сильна». По его словам, рецессии не ожидается. В сообщении пресс-пула также говорится, что Байден, упомянув свое выступление в Чикаго с речью об экономической политике США, заявил об экономическом росте страны.

20 июня Reuters сообщило, что Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, американский лидер призвал «беспокоиться о Китае, но не из-за Китая». По его словам, КНР испытывает «реальные экономические трудности».

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За день до заявления Байдена госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Китай, где встретился с главой МИДа Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И и с Си Цзиньпином. По итогам поездки американский чиновник заявил, что личная встреча Байдена и Си Цзиньпина может состояться в ближайшие несколько месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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