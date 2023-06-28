Байден заявил об «огромных проблемах» у Китая

Reuters пишет, что в ходе той же встречи Байден заявил, что экономика США «сильна». По его словам, рецессии не ожидается. В сообщении пресс-пула также говорится, что Байден, упомянув свое выступление в Чикаго с речью об экономической политике США, заявил об экономическом росте страны.